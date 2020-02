Flamengo e Ponte Preta duelam em busca da recuperação no Brasileirão Feminino

Flamengo e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (12), no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, às 19h, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Quem quiser ir assistir ao confronto pagará ingresso.

Mengão e Macaca querem a reabilitação na competição. Na primeira rodada, as duas equipes sofreram grandes derrotas. Fora de casa, o time carioca perdeu por 4 a 0 para o Santos. Já a Ponte foi goleada no Moisés Lucarelli pelo Iranduba, pelo placar de 5 a 0. Os resultados deixaram as rubro-negras na 14ª colocação, com a equipe paulista logo abaixo.

Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam entre si em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. No mata-mata, os classificados se enfrentam em jogos de ida e volta.

Flamengo conta com o apoio da torcida

Campeão carioca no ano passado, as rubro-negras precisam vencer para se recuperar na competição. Para isso, a diretoria do Flamengo resolveu abrir os portões do local da partida desta noite. Jogadoras e comissão técnica contam com a força das arquibancadas para superarem a Ponte Preta.

Sem desfalques, o Flamengo deve entrar em campo com a mesma escalação que começou a partida contra o Santos, com a seguinte formação: Kaká; Raquelzinha, Renata Diniz, Karen e Débora Sorriso; Camila, Bruna Rosa, Ana Carla e Rafa Barros; Flávia e Annaysa.

Dificuldades lá atrás

A derrota na primeira rodada expôs a fragilidade defensiva do time da Ponte. Desta forma, é bem provável que a equipe venha com mudanças para encarar o Flamengo nesta noite. A Macaca precisa somar pontos para reagir na competição.

A Macaca deve entrar em campo com a seguinte formação: Gabriella; Letícia, Camila, Bruh e Rachel; Cic, Carol e Cláudia; Lili, Giovana e Dandara.

Arbitragem

Beatriz Oliveira Dantas comanda a partida. Ela terá como assistentes Beatriz Geraldini de Sousa e Fernanda Vieira do Nascimento. O quarto árbitro será Felipe da Silva Gonçalves Paludo.