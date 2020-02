Em busca de recuperação, Palmeiras e Vitória duelam no Brasileirão Feminino 

Nesta quarta-feira (12), o Vitória receberá o Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. A equipe alviverde tentará a recuperação fora de casa depois de estrear perdendo por 3 a 1 para o Corinthians. Já o Vitória, terá de buscar a soma de pontos para deixar a lanterna, depois de perder por 7 a 0 para o Avaí/Kindermann.

Lideradas pela meia e camisa 10, Carla Nunes, o Palmeiras vai ao estádio Manoel Barradas, o Barradão. Favoritas para o confronto, as paulistas terão de lidar com o protagonismo junto da baixa média de idade, com um seleto grupo de 23 anos em geral. O time de Ricardo Belli contará com força máxima no confronto contra as baianas.

Por outro lado, o Vitória que também estreou sem pontuar na competição, necessitará de buscar o resultado positivo dentro de seus domínios. Sofrendo a maior goleada da rodada, após um 7 a 0 contra o Avaí/Kindermann, as Rubro-negras do nordeste têm em Laíssa Novinha, de 20 anos, a esperança de gols.

A jogadora ex-Minas Icesp, apesar da baixa idade, na temporada 2018 foi responsável por anotar 14 gols em 19 jogos.

Confronto

Para a partida que ocorrerá às 15h no Barradão, as mandantes deverão ir à campo com:

Vanessa Pamponet; Lorraine, Carol, Kaillani e Jamille Oliveira; Iana, Emelli, Jucinayra e Suellen; Taíssa e Ana Beatriz.

Já as visitantes, devem ter o onze inicial formado por:

Vivi; Isabela Fernandes, Augustina Barroso, Thaís Ferreira e Rosana; Vitória Kaissa, Nicoly (Ottilia), Karla e Ary Borges; Carla Nunes e Bianca.

A transmissão da partida será feita pela CBF TV diante do aplicativo MyCujoo.