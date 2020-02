Coudet pode optar por um Inter mais criativo contra U. de Chile no Beira-Rio

Chegou o grande dia para as torcidas do Colorado e da La U! A partir das 19h15 desta terça-feira (11), Internacional e Universidad de Chile se enfrentam novamente, uma semana depois empatarem em 0 a 0 no confronto ida da segunda fase da pré-Libertadores. O palco é o Beira-Rio, em Porto Alegre/RS, que está preparado para receber mais de 40 mil pessoas esta noite.

Quem vencer logo mais avança à próxima fase. Um novo empate sem gols leva a decisão da vaga para os pênaltis. No entanto, um empate com gols classifica os chilenos. Vale lembrar que o qualificado deste confronto encara quem passar quem de Tolima (COL) x Macará (EQU), na última fase da pré-Libertadores antes dos grupos. A ida, no Equador, ficou em 1 a 0 para os colombianos.

Tempo real de Inter x U. de Chile já ativo na VAVEL Brasil!

Um Inter mais criativo?

Para o segundo jogo contra os chilenos, o Inter tem a sequência de três jogos seguidos sem levar um gol, mostrando o momento sólido que a defesa passa nas mãos do treinador Eduardo Coudet.

O comandante argentino poupou os titulares na vitória sobre o Novo Hamburgo, pelo Gaúchão, no sábado (9). Logo, a única dúvida é a permanência de Rodrigo Lindoso. Para deixar o time mais ofensivo e criativo, Coudet pode colocar Boschilia ou Thiago Galhardo no meio-campo.

Outro ponto de ressalva no Inter é a continuação da dupla de ataque. Além de Paolo Guerrero fazendo sua função de 9, D'Alessandro aparece como segundo atacante, caindo pelo meio quando o peruano busca jogo fora da área.

Provável escalação do Internacional (4-4-2): Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Lindoso (Boschilia) e Patrick; D'Alessandro e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

U. de Chile sem Montillo

Do lado chileno, o treinador Hernan Caputo terá a dor de cabeça por não ter o cascudo Walter Montillo, meio-campista com passagem por Cruzeiro e Botafogo. Ele foi expulso na ida por receber dois cartões amarelos no segundo tempo. Quem deve entrar em seu lugar é Cornejo.

A dúvida na equipe chilena está no gol. Com indisposição estomacal, o goleiro De Paul ainda não está confirmado se jogará ou não. Cristóbal Campos é o pronto reserva para as balizas.

Provável escalação da U. de Chile (4-4-2): De Paul; Rodríguez, González, Del Pino Mago e Beausejour; Cornejo, Galani, Pablo Aránguiz e Augusto Barrios; Henríquez e Larrivey. Técnico: Hernan Caputo.

Em 2015...

A última vez que Inter e La U mediram forças pela Libertadores, sem contar o jogo de ida desta edição de 2020, foi em 2015. Naquela ocasião, os dois ficaram no mesmo Grupo 4. No Chile, goleada colorada por 4 a 0, e em Porto Alegre, noa vitória gaúcha por 3 a 1.