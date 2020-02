Náutico empata com Afogados e segue líder do Pernambucano

Náutico e Afogados empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira, nos Aflitos, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano. Juninho Carpina marcou para o Timbu, enquanto Candinho fez o gol da Coruja do Sertão.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 11 pontos e segue na liderança do estadual, enquanto o Afogados, por sua vez, soma 9 e ocupa a terceira colocação. Agora, as equipes voltam as atenções para a Copa do Brasil.

O Timbu entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Toledo-PR, no Estádio 14 de Dezembro. No dia seguinte, às 20h30, a Coruja do Sertão recebe o Atlético-AC no Estádio Valdemar Viana de Araújo.

Sem emoções

Atuar com uma equipe alternativa não foi pretexto para que o Náutico fosse inferior ao Afogados. Quando a bola rolou, o Timbu partiu para cima da equipe sertaneja e quase abriu o placar com Júlio, que finalizou para a defesa de Wallef.

A resposta do Afogados apareceu com Philip. Ele recebeu de Candinho e bateu firme, mas Halls defendeu. A última boa oportunidade pertenceu ao Náutico. Juninho Carpina invadiu a área e conseguiu finalizar, mas parou no goleiro do Afogados.

Tudo igual

A segunda etapa começou bastante agitada. Logo no início, Juninho Carpina recebeu na área, passou pela marcação e bateu cruzado, sem chances para Wallef. Entretanto, a vantagem do Náutico não durou muito tempo. Em seguida, Candinho cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual.

Após o início eletrizante, a partida voltou a apresentar características frias. As duas equipes não conseguiram produzir boas chances, os goleiros se tornaram espectadores e o jogo terminou empatado.