Didira cita paciência e intensidade como fatores cruciais para reabilitação na Copa do Nordeste

Um dos principais nomes do Santa Cruz para esta temporada, o meia Didira pediu atenção máxima da equipe no jogo contra o ABC, pela Copa do Nordeste, nesta quinta-feira (13), no Arruda. Motivado para este confronto com o alvinegro, o atleta destacou as dificuldades que o grupo enfrentará durante os noventa minutos.

“O ABC tem uma grande equipe. Temos que ter o máximo de atenção para buscarmos esse triunfo diante deles. Vamos lutar muito durante os noventa minutos para que a equipe possa chegar aos três pontos. Temos que ter bastante paciência e intensidade do primeiro ao último minuto para que isso aconteça", disse.

Ainda de acordo com o jogador, a meta de todos no clube é que o Tricolor do Arruda chegue às finais da disputa.

“Vamos lutar muito para fazer uma grande primeira fase para chegarmos às finais. O objetivo de todos é esse. Temos que nos empenhar ao máximo para que isso seja possível", afirmou.