Atlético-MG inicia trajetória na Copa do Brasil diante do Campinense

O Atlético-MG enfrenta o Campinense nesta quarta-feira (12), às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira fase da Copa do Brasil. Em solo paraibano, o Galo inicia sua caminhada na competição nacional visando também a premiação de R$ 1,3 milhão que pode cair na conta do clube em caso de classificação.

Outro fator que motiva o time alvinegro é a chance de se recuperar da derrota para o Unión pela Copa Sul-Americana. No último final de semana, pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG bateu a URT por 1 a 0, mas a atuação da equipe não convenceu a torcida.

Enquanto isso, o Campinense vai a campo se espelhando no River-PI, que eliminou o Bahia na semana passada. Além de surpreender o Galo, a Raposa também quer se reabilitar, pois vem de derrota para o Atlético-PB pelo estadual.

Grata surpresa

A equipe paraibana garante respeito pelo adversário desta noite, mas, de acordo com o técnico Oliveira Canindé, o rubro-negro entrará em campo disposto a surpreender o Atlético-MG. Para isso, o Campinense quer aproveitar o fato de jogar em casa, onde não foi derrotado nesta temporada.

Para encarar o Galo, o Campinense deve entrar em campo com a seguinte formação: Adílson Júnior; Allefe, Vitão, Uesles e Camargo; Pêu, Mattheus Silva e Romário Becker; Robertinho, Vargas e Fábio Júnior.

Apagar o passado

No Atlético-MG, a ordem é virar a chave. A delegação alvinegra desembarcou em Campina Grande no fim da noite desta terça-feira, recebeu o carinho de alguns torcedores e rapidamente seguiu para a concentração, que ocorre num hotel da cidade. O Galo pretende iniciar bem na Copa do Brasil para acabar com as desconfianças em torno da equipe.

Rafael Dudamel não deve fazer mudanças na estrutura do time que vem atuando nos últimos jogos. Desta forma, o Galo deve entrar em campo com: Michael; Patric, Réver (Igor Rabello), Gabriel (Iago Maidana) e Fábio Santos; Zé Welison, Allan e Jair; Marquinhos, Hyoran e Di Santo.