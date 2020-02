Manaus aposta na sequência positiva em casa para encarar invicto Coritiba pela Copa do Brasil

O Manaus recebe a equipe do Coritiba na noite desta quarta-feira (12), às 22h30 (Horário de Brasília), na Arena Amazônia, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2020. As duas equipes tentam manter marcas de invencibilidade neste início de temporada. Enquanto o Coxa ainda não perdeu em 2020, com quatro vitórias e dois empates nas seis partidas disputadas pelo Campeonato Paranaense, o Manaus segue sem saber o que é derrota jogando em casa. São 17 vitórias e três empates diante de sua torcida, com a última derrota sendo em 16 de fevereiro de 2019, por 1 a 0 para o Nacional (AM).

Manaus aposta em conquistas recentes para bater o Coxa

Em 2019, a equipe foi campeã do Amazonense, seguido por um vice-campeonato da Série D, que rendeu ao clube uma vaga na Série C deste ano. O único revés do ano passado foi a precoce eliminação na Copa Verde, caindo na primeira fase para o Sobradinho (DF).

Além disso, a invencibilidade não é apenas dentro de casa: são 11 jogos sem perder independente do local da partida, com a última derrota fora de casa sendo justamente para o time do Distrito Federal.

O Manaus deve jogar com: Jonathan; Edvan, Thiago Spice, Luis Fernando e Caíque; Derlan e Panda; Diogo Dolem, Janeudo e Mateus Oliveira; Rossini. O técnico é Wellington Fajardo.

Barroca vê um Coxa "bastante preparado" para a estreia

Após a boa sequência no Campeonato Paranaense, onde a equipe ocupa a segunda colocação com quatro vitórias e dois empates em seis partidas, o técnico Eduardo Barroca acredita que seus jogadores estão bem preparados para encarar a estreia na Copa do Brasil.



"A equipe do Coritiba procurou fazer a melhor preparação, desde 3 de janeiro. Lógico que ainda é pouco tempo pensando em uma temporada de 11 meses, mas passamos por todas as etapas, conseguimos dar isonomia aos jogadores em volume de jogos, e a gente se sente bastante preparado para um jogo difícil, um jogo importante e principalmente um jogo eliminatório, onde erros não podem acontecer", disse.

A invencibilidade das duas equipes chama a atenção, e Barroca vê o embate como desafiador para sua equipe.



"Vai ser um jogo muito difícil, um jogo contra uma equipe muito bem treinada, uma equipe que vive um momento muito bom e que está jogando em casa. A gente vem, desde o início da nossa preparação, falando que precisava chegar neste momento em um nível muito bom. E a gente vai precisar jogar o jogo em um nível muito bom para passar de fase", completou.

Quanto à escalação, Barroca manteve mistério, mas a base deve ser a mesma que goleou o União Beltrão por 6 a 1 com: Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Renê Júnior e Ruy (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Sassá.