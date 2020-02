Fluminense x Flamengo: Odair Hellmann e Jorge Jesus mantêm time base para semifinal

Mata-mata à vista no Rio! O clássico Fluminense x Flamengo dá o ar da graça em uma das semifinais da Taça Guanabara 2020. A partir das 20h30 desta quarta-feira (12), a bola rola no Maracanã para a disputa de uma vaga na final do primeiro turno do Campeonato Carioca. Quem vencer passa, mas o empate é do Tricolor, que fez uma campanha melhor.

A outra semifinal é Boavista x Volta Redonda, que se encaram às 16h do próximo domingo (16), no Estádio Eslcyr Resende.

35 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o clássico, de acordo com parcial divulgada pelo Flu na terça-feira (10). O espaço da torcida flamenguista, o setor Norte, já está totalmente preenchido. Enquanto isso, a diretoria tricolor incentiva para que os fluminenses também lotem o setor Sul.

Onde e como assistir ao jogo Fluminense x Flamengo ao vivo? Aqui, na VAVEL Brasil! Inclusive, o tempo real do clássico já está ativo.

Odair sem segredo

Fugindo um pouco de seu padrão, o treinador Odair Hellmann não escondeu a preparação do Fluminense para a semifinal. Assim, o time que derrotou o Botafogo por 3 a 0 será mantido. Isso faz com que o volante Hudson, voltando de suspensão, fique no banco.

Wellington Silva, Marcos Paulo e Evanilson formam o trio de ataque veloz, visando aproveitar a minha de defesa alta do adversário. Ganso e Miguel começam como suplentes.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique (Yuri), Hudson e Nenê; Wellington Silva, Evanílson e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann.

Sem Rodrigo Caio, base é mantida

Para o Flamengo, o mês de fevereiro tem uma sequência de jogos importante, começando por esta semifinal frente ao Flu. Depois, há a decisão da Supercopa do Brasil (domingo, 16) e da Recopa Sul-Americana (nas quartas 19 e 26).

Para chegar à final da Taça Guanabara, o Flamengo ainda não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio, que segue se recuperando de corte no joelho. Mas o português Jorge Jesus tem tudo o resto do time às disposição. Há uma dúvida sobre quem começa na lateral-esquerda: Filipe Luís e Renê.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Arbitragem

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Grazianni Maciel Rocha Assistente 1: Luiz Cláudio Regazone

Luiz Cláudio Regazone Assistente 2: Michael Correia

Michael Correia VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Carlos Eduardo Nunes Braga Assistente 1 VAR: João Batista de Arruda

João Batista de Arruda Assistente 2 VAR: Silbert Faria Sisquim

Retrospecto do clássico

Em 2019, Fluminense e Flamengo se enfrentaram sete vezes. Foram três vitórias rubro-negras, duas tricolores e dois empates. Neste 2020, só um encontro até, vencido pelo Flu sobre o sub-23 do Fla.