Palmeiras anuncia Bia Zaneratto, jogadora da Seleção Brasileira, como novo reforço 

Para a sequência do Brasileirão feminino, o Palmeiras segue reforçando seu plantel. Segundo o comunicado oficial do próprio clube, a atacante da seleção brasileira e ex-Wuhan Xinjyiuan/CHN, Bia Zaneratto (26) é jogadora do Verdão.

Contratada por empréstimo até julho, Bia retorna ao futebol brasileiro, por onde atuou em sua última temporada em 2014, pelo Vitória de Barrocas. A atleta que soma três aparições em Copas do Mundo, além de Olimpíadas e Copa América pela seleção, esteve nos últimos anos no Incheon Hyundai/COR, antes de se transferir para o time de Wuhan, no país vizinho.

Em entrevista ao site oficial do Palmeiras, a jogadora já fala como atleta do Verdão. “Será uma honra defender o Palmeiras. Além da tradição que tem o clube, o projeto do futebol feminino aqui não para de crescer. Chego para somar em um elenco muito talentoso e, apesar de ser um empréstimo curto, sei do tamanho da responsabilidade que é vestir essa camisa. Farei o melhor para estar à altura e trazer alegrias para a torcida palmeirense”.

Natural de Araraquara, Bia Zaneratto foi revelada pela Ferroviária em 2009,mas também defendeu o Santos, Bangu e Vitória de Barrocas, antes de ir para a Coréia do Sul e posteriormente à China.

Bia é a nona contratação Palmeirense para a temporada 2020. Antes da centroavante, chegaram: Karen, Augustina, Rosana, Angelina, Ary Borges e Stefany, além da Ottilia e Mônica.