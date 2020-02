Santa Cruz vira sobre Salgueiro e assume liderança do Pernambucano

O Santa Cruz é o novo líder do Campeonato Pernambucano. Na noite desta terça-feira (11), o Tricolor bateu o Salgueiro de virada por 2 a 1, no Arruda, e ultrapassou o Náutico na classificação. Willian Anicete abriu o placar para o Carcará, enquanto Pipico e Fabiano marcaram os gols da equipe coral.

Com a vitória, o Santa chegou aos 12 pontos, tem um jogo a menos em relação aos concorrentes e segue com 100% de aproveitamento no estadual. O próximo desafio do Tricolor será pela Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (13), às 20h, a equipe coral recebe o ABC no mesmo local da partida desta noite.

O Salgueiro, por sua vez, permanece na 4ª colocação com 7 pontos. Agora, o Carcará do Sertão só volta a campo no próximo dia 26, quando enfrentará o Sport no Cornélio de Barros pelo estadual.

Um para lá, um para cá

Quem esperava uma partida calma foi surpreendido logo início. No minuto inicial, o Salgueiro abriu o placar. Willian Anicete aproveitou o vacilo de Toty, passou por Maycon e tocou para as redes do Santa Cruz.

A equipe mandante foi gostando do jogo aos poucos, mas não conseguia chegar com perigo ao ataque. Com isso, Pipico chamou a responsabilidade. Após boa jogada individual, o atacante acertou um belo chute para deixar tudo igual.

Virada, pressão e alívio

O panorama não mudou depois do intervalo. Pelo lado do Salgueiro, Tarcísio quase marcou o segundo. Entretanto, foi o Santa que passou à frente. Fabiano cruzou da esquerda, a bola desviou em Adenílson e balançou as redes do Carcará.

Pouco tempo depois de virar o jogo, o Tricolor perdeu Danny Morais, que recebeu o segundo amarelo após cometer falta em Renato. Com um a mais, o Salgueiro partiu para cima e o torcedor do Santa Cruz viu o goleiro Maycon se tornar o principal personagem da partida ao impedir o empate do Carcará.