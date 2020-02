Sport anuncia contratação do meia argentino Jonatan Gomez, ex-São Paulo

Antes da estreia na Copa do Brasil 2020, diante do Brusque, em Santa Catarina, o Sport anunciou nesta quarta-feira (12), a contratação do meia Jonatan Gomez, ex-São Paulo e que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo CSA.

O argentino de 30 anos chega em definitivo ao clube pernambucano com um contrato de dois anos para reforçar o setor criativo do Sport, que atualmente conta com apenas com o compatriota Lucas Mugni, que também foi contratado neste ano.

🇧🇷🇦🇷#ÉDoLeão | Mais um estrangeiro com boa participação na Série A do ano passado, o meia argentino Jonatan Gomez chega ao Recife para reforçar o Sport. Bem-Vindo! Leia mais: https://t.co/vqiWLmR3Po #PST pic.twitter.com/FfQQgIEVkT — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 12, 2020

Jonatan Gomez foi contratado pelo São Paulo em 2017 e pelo clube paulista, atuou em apenas 15 partidas. Na temporada passada, foi emprestado ao CSA, onde participou de 26 jogos no Campeonato Brasileiro e teve números de cinco gols e três assistências.

Na atual temporada, Jonatan Gomez é o 10° reforço para a equipe rubro-negra, que já contratou: O goleiro Carlos Eduardo, ex-Brasil de Pelotas, os volantes Jean Patrick, ex-Cuiabá e Betinho, ex-Figueirense, os meias Lucas Mugni, ex-Oriente Petrolero e Maxwell, ex-Corinthians e os atacantes Marquinhos, ex-Ponte Preta, Ewandro, ex-Fluminense e Leandro Barcia, ex-Goiás, são os jogadores que foram contratados e estão impossibilitados de atuar. O meia Diego Noronha, que foi contratado do Serra-ES em dezembro do ano passado, já deixou o clube.