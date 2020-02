Exclusivo: João Igor fala do ano com Sport e da expectativa para estreia na Copa do Brasil

Uma das peças com grande importância no Sport, é o volante João Igor, que chegou ao clube o ano passado quando o Santos emprestou o atleta até o final do Campeonato Pernambucano. No entanto, seu desempenho acabou chamando a atenção dos dirigentes rubro-negros.

O jogador recentemente assinou contrato em definitivo com a equipe pernambucana até 2024. E coincidentemente o pai do atleta é torcedor do Leão, e João Igor fala da alegria em vestir essa camisa.

"Fico feliz em vestir essa camisa do Sport, clube de grande história e gigante, e disputando a elite do futebol nacional de onde não deveria ter saído. Tenho certeza que faremos um grande ano nessa temporada e não vejo a hora de iniciar o meu primeiro Campeonato Brasileiro de Seria A e poder representar esse clube gigante."

O Sport estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (12), diante do Brusque, às 19h15, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. O Leão entra em campo defendendo uma invencibilidade de 14 partidas sem perder, a última derrota da equipe pernambucana foi em 31 de outubro, para o Guarani, em Campinas, por 1 a 0, no Brasileiro da Série B. Sob o comando de Guto Ferreira, desde 28 de fevereiro do ano passado, time perdeu apenas cinco das 53 partidas disputadas.

João Igor destacou a ansiedade para a partida de logo mais, e ressaltou a importância que o torneio tem para o Leão.

"Expectativa é das maiores, estamos trabalhando para fazermos uma bom ano, e vamos focado nessa estreia da Copa do Brasil que é um campeonato importante para o clube também."

Vale destacar que o Sport viaja para Santa Catarina com a vantagem do empate, por estar melhor ranqueado na CBF em comparação a equipe de Brusque. E em caso classificação, o time pernambucano embolsará uma cota de R$ 1,03 milhão.