Contra o Altos-PI, Vasco estreia na Copa do Brasil e busca não dar vez à surpresa em Teresina

Nesta quarta-feira (12), o Vasco inicia sua campanha na Copa do Brasil contra o Altos-PI no estádio Albertão, em Teresina, capital piauiense. É o primeiro desafio nacional das equipes em 2020. E a bola rola a partir das 21h30, com transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.



Além da classificação, o Vasco tenta fugir da zebra que já acompanhou a equipe em algumas oportunidades. Em 2004, o Cruzmaltino foi eliminado dentro de São Januário pelo modesto XV de Novembro com um sonoro 3 a 0 no placar. A zebra se repetiu no ano seguinte, com derrota em casa pelo mesmo placar para o Baraúnas. Em 2007, o algoz da vez foi o Gama (DF). Vitória dentro do Maracanã.



Em 2019 o Vasco por pouco não foi vítima de mais um placar adverso no início da Copa do Brasil. Contra o Juazeirense, Maxi Lopez marcou de pênalti no finalzinho garantindo o empate no placar e a classificação cruzmaltina.



Para evitar que a zebra dê as caras novamente, a equipe do técnico Abel Braga vai concentrada e com força máxima para o duelo. Não existe salto-alto em São Januário. Mesmo em busca da vitória, os jogadores vão com o regulamento debaixo do braço, já que sabem que um empate classifica a equipe.



Na noite de segunda-feira, o Vasco foi recebido por uma multidão no aeroporto de Teresina. Muita festa dos torcedores para recepcionar a equipe. Pikachu e Castan foram os mais assediados pelos torcedores.

Foto: Reprodução/Vasco



Para este jogo, o Vasco deve ter o retorno de Talles Magno, que foi poupado na partida contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. De resto, a equipe deve ser a mesma que começou o jogo.



A provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Werley, Castan e Henrique; Raul, Andrey e Marcos Jr; Marrony, Talles Magno e Cano.

Jogo da vida

O Altos aposta todas suas fichas nessa partida. É o grande jogo da equipe na temporada, a chance de aparecer para todo o país. Jogadores e comissão técnica estão cientes da responsabilidade, mas querem tirar o peso da partida para que possam jogar com tranquilidade.



Com a vitória como único resultado positivo, o técnico Fernando Tonet não vai abdicar de atacar. A lição que o treinador tem passado para a sua equipe é não desistir e acreditar até o final.



Provável escalação do Altos-PI: Rodrigo Ramos; Julio Ferrai, Reinaldo Lobo, André Bahia e Thiaguinho; Ray, Jânio e Max Carrasco; Raphael Carioca, Alex Mineiro e Klenisson.