Botafogo-PB empata sem gols contra Atlético-BA e garante classificação na Copa do Brasil

Na sequência de jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil 2020, Atlético-BA e Botafogo-PB se enfrentaram no Estádio Antônio Carneiro, o Carneirão, em Alagoinhas/BA, na noite desta quarta-feira (12). O Belo poderia se classificar com um empate por estar melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (RNC/CBF), e aconteceu exatamente dessa maneira. Ineficientes no ataque, os times empataram sem gols e os paraibanos permanecem na competição nacional.

O retrato da partida foi o Botafogo da Paraíba dominante na maior parte do tempo e isso foi visto logo desde os primeiros minutos, mas as chances perigosas dos visitantes demoraram a acontecer. Aos 16 minutos, Kelvin foi acionado na esquerda, trouxe ao pé direito e chutou forte, mas a bola subiu. Na jogada seguinte, o próprio Kelvin passou pelo marcador e cruzou na área. O goleiro Fábio Lima se antecipou e afastou. A resposta atleticana aconteceu quando Vitinho arrancou desde o campo de defesa e quase ficou na cara do gol. O goleiro Samuel Pires teve que deixar a meta e fazer a defesa. Logo depois, Paulinho avançou pelo lado direito e cruza da linha de fundo. Dedeco aproveitou a sobra e chutou rasteiro; passou muito perto, mas não entrou. Os donos da casa tiveram nova chance quando Vitinho recebeu passe isolado e arrematou na área, mas Samuel Pires novamente defendeu.

​ Foto: Divulgação/Atlético de Alagoinhas

O começo da segunda etapa foi movimentado, aberto e intenso, com chances para as duas equipes. Foi o momento mais interessante da partida pelo fato dos dois times se colocarem em condições iguais no confronto. A primeira oportunidade foi com o Atlético no logo no minuto inicial, em chute rasteiro de Carlinhos que resultou na defesa de Samuel Pires. Em seguida, o veterano centroavante Magno Alves dominou, girou e finalizou com perigo. A resposta do Botafogo veio aos nove minutos, depois de Rodrigo Andrade tabelar com Pimentinha e chutar no meio do gol, para a segura intervenção de Fábio Lima.

O clube baiano ainda teve uma excelente chance de marcar com Magno Alves, mas o atacante chutou com muita força quando ficou de frente ao goleiro Samuel Pires. Com o tempo, o desgaste físico elevado dos jogadores do Atlético de Alagoinhas facilitou o controle da partida por parte do Botafogo, ainda que os mandantes realizassem modificações. Aos 25 minutos, Rodrigo Andrade quase deixou os visitantes em vantagem com um forte chute que explodiu na trave. Nos minutos finais, Leonardo Moura cruzou na cabeça de Mário Sérgio, que acertou o travessão em cabeceio. E, nos acréscimos, Dico recebeu passe de Everton Heleno e chutou forte para a defesa espetacular de Fábio Lima.

​ Foto: Divulgação/Atlético de Alagoinhas

Com a classificação, o Alvinegro da Estrela Vermelha fica à espera de seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil, que sai do confronto entre Moto Club x Fluminense, a ser disputado na quarta-feira de Cinzas (26). As equipes voltam a entrar em campo neste fim de semana. O Atlético de Alagoinhas enfrenta o Vitória às 16h30 do sábado (15) no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA, no duelo de invictos válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Por sua vez, o Botafogo da Paraíba vai encarar o CSA às 18 horas do domingo (16) no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.