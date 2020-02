Águia Negra vence Sampaio Corrêa e consegue classificação inédita à próxima fase

A noite desta quarta-feira (12) foi histórica ao Águia Negra. A equipe do Mato Grosso do Sul conseguiu, pela primeira vez em seus 47 anos de história, avançar à disputa da segunda fase da Copa do Brasil. Pode-se levar em consideração que a equipe disputa a competição nacional apenas pela quarta vez, mas a equipe faz bonito em levar o nome do estado adiante. Em jogo válido pela primeira fase do torneio e disputado no Estádio Iliê Vidal, o Ninho D’Águia, em Rio Brilhante, cidade a 150 quilômetros distante de Campo Grande/MS, a equipe venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Erick Bahia e Paulo Sérgio (contra) marcaram os gols do clube mandante, enquanto o Tricolor descontou com Gustavo Ramos nos acréscimos.

O jogo foi bom de acompanhar porque as equipes alternaram dominância durante os 90 minutos, com boas chances de gol. Melhor para aqueles que souberam aproveitar melhor as oportunidades no decorrer do confronto. O Sampaio Corrêa levou perigo pela primeira vez aos oito, quando Eloir cruzou na área e ninguém apareceu para completar o lance. Na resposta do Águia Negra, gol. Aos 17 minutos, Virgulino completou cruzamento e obrigou o goleiro Andrey a fazer espetacular defesa, mas Erick Bahia aproveitou o rebote para balançar as redes. Em desvantagem, a equipe maranhense foi com tudo ao ataque. Eloir era o responsável pelas jogadas de perigo do clube visitante. Aos 32, o meia ficou de frente ao goleiro Filipe, que fez grande defesa. No rebote, Ricardo Capanema isolou. Minutos depois, em cruzamento na área, Paulo Sérgio cabeceou livre, mas errou o alvo. Eloir tentou novamente, mas Filipe espalmou no ângulo.

No segundo tempo, o Tubarão foi ao ataque intensamente para buscar o empate, com a entrada do atacante Gustavo no lugar do volante Ricardo Capanema. Com isso, o Sampaio Corrêa foi dominante na primeira metade, com maior posse de bola, mas faltava a finalização. Aos poucos, os espaços deixados pela marcação maranhense resultavam em contra-ataques do Águia Negra, que também pecava no mesmo fundamento. Aos 22 minutos, Adriano ganhou disputa na linha de fundo e cruzou para o cabeceio de Erick Bahia. A defesa do Sampaio desviou e evitou o placar ampliado. Até que veio o lance decisivo. Aos 38, Erick Bahia tentou cruzar para Cy, mas o zagueiro Paulo Sérgio se antecipou e desviou contra o próprio gol. Nos acréscimos, os maranhenses tiveram três chances. Na primeira, Luan foi acionado, driblou o goleiro e marcou, mas estava impedido. Na segunda, o goleiro Andrey cobrou falta frontal e isolou. Na terceira, aos 49 minutos, depois de cruzamento na área, Gustavo Ramos aproveitou liberdade e finalizou no canto para diminuir a diferença, mas insuficiente para evitar a classificação do Águia Negra.

Com o resultado, o Águia Negra vai encarar na segunda fase da Copa do Brasil o vencedor do confronto entre Ferroviária x Avaí, a ser disputado na tarde desta quinta-feira (13), em Araraquara/SP. O time sul-mato-grossense vai entrar em campo às 16 horas do próximo domingo (16), quando enfrenta o Costa Rica no Estádio Laerte Paes Coelho, o Laertão, em Costa Rica/MS, em duelo de invictos e postulantes à liderança válido pela quinta rodada do Estadual.