Atlético-MG joga mal, empata com Campinense-PB e avança de fase na Copa do Brasil

O Atlético-MG empatou sem gols contra o Campinense-PB pela primeira fase da Copa da Brasil na noite dessa quarta-feira (12), no estádio Amigão, em Campina Grande. Mal tecnicamente, o Galo se classificou devido ao benefício do empate fora de casa, previsto no regulamento da competição. Já os mandantes lutaram, mas pecaram bastante nas finalizações.

Agora, o Galo aguarda o vencedor Atlético-AC e Afogados-PE, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília) no estádio Vianão, em Pernambuco. O Campinense volta a campo neste domingo, pelo Campeonato Paraibano, onde faz o clássico contra o Treze, às 16h.

O jogo

A partida entre as duas equipes começou sem ritmo, com bastante estudo das partes. O jogo ficou concentrado no meio de campo e as jogadas mais perigosas pouco levavam perigo aos goleiros. A ansiedade contribuiu para os erros do time da casa, enquanto os visitantes não conseguiam criar jogadas pelo meio.

Na etapa final o Atlético-MG seguiu mal, mas apertou a marcação no campo de defesa, neutralizando as chegadas do Campinense. No entanto, também faltava técnica no setor ofensivo dos paraibanos, o que impediram de conseguir um feito histórico diante do Galo.

Ao fim da partida, o Campinense havia finalizado 23 vezes, porém, 19 não foram em direção ao gol. Já o Galo apresentou um desempenho bem pior. Das oito finalizações, nenhuma assustou o goleiro adversário.