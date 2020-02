Atacante do Bahia, Élber comemora gol e fala da alegria em ajudar o time

Na noite de quarta-feira (12), o Bahia enfrentou o Nacional-PAR na Arena Fonte Nova e fez o dever de casa, além de fazer as pazes com a torcida. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, o atacante Élber, comemorou o resultado positivo em casa e declarou que a equipe pretende dar continuidade nos gols.

"Feliz pelo gol, mas o mais importante é o triunfo da equipe. Esperamos continuar assim, jogando para cima, fazendo gols".

O dono da camisa 7 avaliou a partida e comparou com o desempenho da time no último Clássico BA-VI, que aconteceu no sábado (08), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela Copa do Nordeste.

"Se vocês forem ver a última partida e a de hoje, mudou a maneira. As chances criadas foram as mesmas, mas infelizmente não fizemos contra o Vitória. A gente batalhou e foi feliz. Quando se faz o gol, tudo fica mais fácil. Mas não tem nada decidido ainda".

O Esquadrão de Aço volta a campo para enfrentar o Nacional no próximo dia 26, no Paraguai. No entanto, antes do jogo da Sul-Americana, o Tricolor visitará o Ceará neste sábado (15), pela Copa do Nordeste.