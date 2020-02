Roger Machado valoriza atuação do Bahia e exalta triunfo sobre o Nacional-PAR na Sul-Americana

Em entrevista coletiva após o triunfo do Bahia que marcou as pazes do time com os torcedores e o início da competição internacional com o pé direito, o técnico Roger Machado avaliou e valorizou o empenho da equipe na partida.

"Vou seguir na linha do Élber. Criamos o mesmo número de oportunidades, mas dessa vez efetivamos no gol. Quando se vence, a avaliação em cima do resultado é mais agradável. Alterei a formação que a gente já havia treinado porque a gente pensava em usar contra determinado adversário. Se a gente não tivesse vencido, seria porque não tínhamos nenhum meia. Demos um passo importante embora não tenha nada decidido. Essa liberdade dada ao Élber já vinha sendo feita, mas do lado para dentro. A ideia foi ter as parcerias nos lados do campo. Alivia o peso, devolve a espontaneidade dos atletas e confiança para jogar".

Em relação, a substituição do goleiro Douglas pelo Anderson nesse jogo de estreia, Roger ressaltou que a decisão foi tomada para preservar o arqueiro anterior e valorizar o atual.

"Essa decisão não é tomada somente pelo treinador. Principalmente com os auxiliares e o preparador de goleiros. O goleiro é a última barreira do time e quando ele entra em má fase, aparece muito mais. Em alguns momentos, a gente precisa preservar o atleta para que ele possa recuperar sua confiança. O que foi passado é que tinha que dar oportunidade. Quando cheguei, ele estava jogando em função da lesão do Douglas. Fomos campeões com ele defendendo pênalti. Soube trabalhar esperando e estava treinando bem. Era justo que olhasse e desse oportunidade para ele atuar hoje".

Agora o Bahia mudará o foco, já que volta a campo contra o Ceará no próximo sábado (15), pela Copa do Nordeste.