Corinthians recebe Avaí/Kindermann visando manter invencibilidade

Tendo o apoio da sua torcida, o Corinthians medirá forças diante do Avaí/Kindermann, no Parque São Jorge , às 20h30, nesta quinta-feira (13), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro A1.

O Timão começou o torneio nacional aumentando para 46 o número de invencibilidade. Logo de cara, as alvinegras encararam o derby com o Palmeiras, mas venceram por 3 a 1.

Do outro lado do campo, está o time catarinense que pretende acabar com a alegria das mandantes. Sem tomar nenhum conhecimento, o Avaí vem de uma goleada de 7 a 0 sobre o Vitória.

Autora do primeiro gol, Julia Bianchi realça a vontade das Caçadoras (como é conhecido o Kindermann) neste início de temporada.

“A gente chegou com muita vontade de jogar. Estávamos com saudade do gramado, de sentir a emoção de um jogo, de sentir o calor da torcida. Nossa equipe está bem, trabalhando muito. Vamos trazer orgulho para Caçador e para o estado de Santa Catarina”, destacou Julia.