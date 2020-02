Flamengo visita a Ponte Ponte e vence na segunda rodada do Brasileirão Feminino 

As meninas do Flamengo e da Ponte Preta entraram no campo do estádio Giulite Coutinho para o jogo com poças de lama, mas nem essa a situação do gramado impediu o impeto das mandantes.

Na rodada de estreia da competição as Rubro-Negras foram derrotas por 4 a 0 pelo Santos, e a Macaca perdeu de 5 a 0 para o Iranduba. Ambas as equipes buscavam a recuperação.

As meninas da Gávea desde o primeiro minuto de jogo dominou, pressionando a Ponte, explorando os contra-ataques com profundidade e trocando passes na zona intermediária.

Os ataques flamenguistas acabavam parando sempre nas mãos da goleira Gabi, da Macaca. Ela foi uma das principais responsáveis pelo 0 a 0 na primeira etapa da partida.

A Ponte Preta tomou dois cartões amarelos, um foi Letícia por entrada dura e o outro para Cic que derrubou Annaysa.

A chuva volta e começa o segundo tempo

O jogo começou em 0 a 0, seria o primeiro empate da competição, já que na rodada anterior nenhum time empatou. Mas as meninas da gávea entraram com garra maior que no primeiro tempo e logo nos minutos inIciais marcou um gol com Rafaela, mas que acabou sendo anulado.

A arqueira Gabi estava inspirada e realizou outras defesas, salvando assim a Macaca de uma goleada. No entanto, a partir dos 23 minutos as donas da casa botaram pressão se aproximando ainda mais da pequena área. E aos 24 minutos, em uma cobrança de escanteio, Raquel aproveitou a sobra e balançou as redes.

Cinco minutos depois a situação se repete com outra personagem rubro-negra, em cobrança de escanteio Carlinha estreou com chave de ouro e marcou o seu.

Mesmo com muitos toques de bola, os passes não foram compactos, por isso não obtiveram resultados e assim a Ponte Preta não levou riscos para o gol flamenguista.

Para encerrar a noite com chave de ouro, Flávia ampliou o placar em cobrança de pênalti, marcando o terceiro gol.

Terceira rodada do Campeonato

O próximo compromisso do Flamengo será o São Paulo, no domingo (16), às 14h, no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. E a Ponte Preta receberá o Internacional no mesmo dia, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.