Vitória é goleado pelo Palmeiras em casa diante de sua torcida

Ambas as equipes perderam no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 3 a 1 em um dérbi inédito pela competição nacional. E o Vitória sofreu uma goleada de 7 a 0 do Avaí/Kindermann.

Buscando a recuperação e garantir os primeiros pontos, as alviverdes e as rubro-negras entraram em campo com garra. Mas vale ressaltar que as donas da casa jogaram com o time Sub-17 e a diferença do futebol apresentado pelas equipes ficou evidente.

Prova que a experiência falou mais alto em campo, foi o primeiro gol das visitantes que pressionaram a zaga das donas da casa, Vitória chutou de fora da área sem defesa para goleira Vanessa. Abrindo o placar para o Palmeiras.

Outro gol que saiu ainda no primeiro tempo surgiu da cobrança de lateral, em troca de passes a bola acabou sobrando para Carla Nunes, que aproveitou e balançou as redes.

As leoas nos minutos finais da primeira etapa até conseguiram uma boa oportunidade de diminuir o placar, mas esbarraram na defesa da arqueira Vivi.

Os gols continuaram no segundo tempo ...

Após o intervalo, as equipes voltaram dos vestiários e o panorama do jogo não teve nenhuma alteração, as palmeirense continuaram com maior posse de bola, muitos toques de bola e sempre chegando com perigo ao gol adversário.

E aos 31 minutos, em uma cobrança de falta Isabella conseguiu marcar o seu primeiro tento batendo com categoria na bola de forma rasteira.

A situação voltou a se repetir aos 44 minutos, novamente Isabella em cobrança de falta pelo alto, não deu chances para zaga e nem para a goleira Vanessa.

Com o resultado do duelo no torneio nacional, o Palmeiras garantiu os três primeiros pontos. Já o Vitória está na lanterna da competição sem nenhum ponto até o momento.

Próxima Rodada

Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras receberá a Ferroviária, às 15h, no domingo (16), no estádio Nelo Bracalente, em VInhedo. Já o Vitória recebe o Minas Icesp-DF, também às 15h, novamente no Barradão.