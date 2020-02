Náutico supera Toledo com total facilidade e consegue tranquila classificação na Copa do Brasil

Diferente dos outros clubes pernambucanos que disputaram a primeira fase da Copa do Brasil 2020 – o Sport foi eliminado pelo Brusque e o Santa Cruz se classificou após empate sem gols contra o Operário-MT, o Náutico teve a estreia na competição nacional mais tranquila. Diante de um adversário que fazia sua primeira participação no torneio e iniciou mal a temporada, o Timbu administrou bem a partida e soube explorar as dificuldades rivais para vencer tranquilamente o Toledo por 2 a 0. Jean Carlos e Matheus Carvalho marcaram os gols alvirrubros no confronto disputado na noite desta quarta-feira (12), no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo/PR.

Foi um primeiro tempo tímido, de poucas finalizações, mas visivelmente nítida a superioridade do Náutico em campo. Logo aos dois minutos, Jean Carlos cobrou escanteio e Diego Silva subiu mais alto e com muito perigo, mas errou o alvo. Aos 16, Erick cruzou na área e Matheus Carvalho não chegou a tempo para completar o lance. A resposta do Toledo veio aos 18 quando Júnior Cezar assustou em cobrança de falta. Até o fim da primeira etapa, nenhum lance destacável, o jogo ficou mais travado.

​ Foto: Divulgação/Náutico

No segundo tempo, com a entrada de Guillermo Paiva, o Náutico voltou melhor e definitivamente impôs seu domínio. Aos 11 minutos, Jean Carlos cobrou escanteio, a bola quicou e foi desviada por Paiva, que acertou a trave. No minuto seguinte, a partida ficou mais fácil ao clube de Rosa e Silva. Eduardinho derrubou Bryan na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Jean Carlos cobrou com categoria, deslocou o goleiro e abriu o placar. Abatido e sem reação mesmo depois das modificações, o Toledo sucumbiu e viu os visitantes ampliarem a vantagem e garantirem a classificação. Jean Carlos chutou de fora da área, o goleiro Diogo deu rebote e Matheus Carvalho completou para o gol. Ainda teve chance para mais. Primeiro ao Náutico, mas, na marca do pênalti, Jean Carlos completou boa jogada individual e cruzamento de Guillermo Paiva nas mãos do goleiro Diogo. O Toledo tentou diminuir, mas a cobrança de falta de Juninho foi para fora.

Com o resultado, o Timbu vai enfrentar o Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil, em data ainda a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As equipes voltarão a entrar em campo no próximo sábado (15). Às 17 horas, o Toledo enfrenta o Athletico na Arena da Baixada, em Curitiba/PR, pelo Campeonato Paranaense. Um pouco depois, às 18h, será a vez do Náutico vai medir forças contra o Sport no Clássico dos Clássicos válido pela Copa do Nordeste, a ser disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife/PE.