Bia Zaneratto é apresentada no Palmeiras e dispara: "Todo mundo abraçando a causa faz com que a modalidade cresça"

Ela chegou! O Palmeiras apresentou na tarde desta quinta-feira (13), na Academia de Futebol, a atacante Bia Zaneratto. A atleta chega ao alviverde por empréstimo até o dia 1º de junho, pois tem contrato com o time chinês Wuhan Xinjiyuan, mas não chegou a atuar nele desde que saiu do futebol sul-coreano.

Sobre a indefinição antes de acertar o empréstimo com o Palmeiras, Bia comentou que foi uma situação atípica. " Tava tudo certo pra ir pra China, mas a infelicidade do Corona Vírus, com toda aquela situação complicada de não saber realmente o que aconteceria comigo."

Para a atacante, o futebol feminino no Brasil está caminhando e que a volta de grandes jogadoras ao campeonato nacional é um grande passo.

"Acho que fazer essa divisão nos clubes e cada clube se fortalecer, torna cada vez mais o campeonato brasileiro forte e isso traz atrativos para que a imprensa, que televisões comecem a dar o seu devido valor ao futebol feminino e a gente começa a aparecer mais e, consequentemente, crescer a modalidade"

Sobre o mercado da bola feminino aquecido, a jogadora vê como um momento mágico. " No Brasil ele nunca foi valorizado dessa forma, todos os jogos sendo transmitidos pela CBF, mas também passando na TV. É isso que o futebol feminino merece."

"Esse é o momento bonito do futebol feminino, que é colher esses bons frutos que meninas lá atrás tanto sofreram e correram atrás para chegar nesse momento."

Sobre o projeto do clube palestrino, a camisa 10 destaca: “A gente sabe que é o começo de um projeto que se iniciou ano passado, subimos um degrau e viemos pra primeira divisão. Fortaleceu bastante o time e eu espero agregar cada vez mais com isso.” Ainda sobre o novo time, disse que o que mais me chamou atenção no Palmeiras foi a visão em querer crescer a modalidade.

"Acho que times de camisa com a grandeza do Palmeiras investir na modalidade, trazer uma estrutura de porte que as meninas realmente merecem e isso ainda tá se desenvolvendo, mas eu vejo aqui no Palmeiras que já melhorou bastante a realidade que eu já vivi aqui no Brasil há anos atrás."

Bia vê os atrativos do Campeonato Brasileiro Feminino trazer ainda mais visibilidade à Seleção Brasileira. "Espero fazer um ótimo trabalho, porque somente assim que estarei nas Olimpíadas."