Erik destaca titularidade no CRB e espera manter evolução na temporada

Um dos principais nomes do CRB nesta temporada, o atacante Erik, titular da equipe desde o início do ano, destacou o bom momento que vive com a camisa do clube alagoano. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol português recentemente, sua meta é continuar crescendo de produção no alvirrubro.

“Estou muito focado em fazer um grande ano com a camisa do CRB. Estou trabalhando muito desde que cheguei aqui para que 2020 seja especial para o clube e para mim também. Vou continuar me dedicando ao máximo para ajudar o CRB a conquistar títulos este ano. Vou lutar muito por isso nos próximos meses", disse.

Segundo o atleta, o elenco do Galo tem tudo para evoluir este ano.

"Temos um bom elenco, competitivo e que tem tudo para melhorar seu rendimento em campo nestas próximas semanas. Vamos evoluir muito ainda", finalizou.