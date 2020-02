Boavista e Volta Redonda decidem o segundo finalista da Taça Guanabara

Neste domingo (16) às 16h no estádio Elcyr Resende em Bacaxá, Boavista e Volta Redonda farão o confronto entre as equipes que surpreenderam positivamente nesta Taça Guanabara. A entrada para a partida será 1kg de alimento não perecível. O vencedor duelo enfrentará o Flamengo na grande final.

O time de Saquarema conseguiu desbancar o Flamengo e o Botafogo e terminou na liderança do Grupo A, garantindo a vantagem do empate nesta semifinal. Já o Voltaço deixou para trás o Vasco da Gama e conseguiu o segundo lugar no Grupo B.

O Verdão de Bacaxá aproveitou bem a pré-temporada e começou a Taça Guanabara voando. Deu trabalho na derrota para o Vasco e venceu o Fluminense pelo placar de 1 a 0. Os destaques do Boavista são o goleiro Klever, que tomou apenas três gols até aqui e o atacante Caio Dantas, vice-artilheiro do Carioca com quatro gols marcados.

A equipe treinada pelo experiente técnico Paulo Bonamigo tem outros nomes bem conhecidos do torcedor carioca, entre eles: o lateral Wellington Silva, com passagens por Flamengo e Fluminense; o zagueiro Elivelton; o volante Fernando Bob, revelado no Flu; e os meias Erick Flores e Tartá, revelados respectivamente na dupla Fla-Flu.

Objetivo da equipe de Saquarema é chegar em sua terceira final de Taça Guanabara na história. Até aqui perdeu as outras duas, em 2011 e 2018, para o Flamengo. Dessa vez o Verdão quer dar o troco no rubro-negro e embolsar cerca de R$1,5 milhão em premiação e a vaga na final do Carioca.

Do outro lado do confronto, o Volta Redonda também começou a Taça Guanabara muito bem. Logo na estreia venceu o Botafogo pelo placar de 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira. Por sinal, a equipe não perdeu e nem tomou gol jogando em seus domínios, foram três vitórias contra Botafogo, Cabofriense e Portuguesa. O calcanhar de Aquiles é quando sai pra jogar fora de casa, duas derrotas para Flamengo e o próprio Boavista e apenas um vitória diante do Bangu.

O técnico Luizinho Vieira conseguiu mostrar entrosamento e teve algumas peças se destacando. O goleiro Douglas Borges, que não tomou gol em quatro jogos; o lateral Oliveira; o meia Bernardo, ex-Vasco; e o artilheiro do Carioca, o atacante João Carlos, que tem cinco gols marcados. O grande problema da equipe é o desfalque de João para essa semifinal, ele foi expulso na última rodada diante do Boavista e cumprirá suspensão.

Campeão da Taça Guanabara em 2005, o Voltaço tentará repetir o feito esse ano. Para isso, a equipe precisará vencer o Boavista fora de casa, já que o empate é da equipe de Saquarema. A esperança é o grande poder ofensivo da equipe, mesmo com o desfalque de João Carlos. Saulo Mineiro com três gols e Bruno Barra com dois, são os outros goleadores do Volta Redonda.

Prováveis escalações

O técnico Paulo Bonamigo deve mandar a campo, a mesma equipe que venceu o Volta Redonda na última rodada por 2 a 1. Kléver; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores e Tartá; Michel e Caio Dantas.

Com um desfalque importantíssimo, Luizinho Vieira deve mandar a campo a seguinte escalação: Douglas Borges; William Mineiro, Heitor, Luan Leite e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo, Marquinhos, Bernardo e Pedrinho; Saulo Mineiro.

Você pode conferir tudo sobre o duelo que define o último finalista da Taça Guanabara, aqui na VAVEL Brasil, em tempo real. A partida será realizada no estádio Elcyr Resende em Bacaxá, às 16h. A entrada é 1kg de alimento não perecível.