Bahia acerta contratação do meia Rodriguinho

Rodriguinho é jogador do Bahia. Depois de uma discreta passagem pelo Cruzeiro, o meio-campista entrou em acordo com a diretoria celeste e trocou a Raposa pelo Tricolor de Aço. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.

Desejo antigo da diretoria tricolor, Rodriguinho fez 22 jogos e marcou oito gols pelo Cruzeiro. O meia chegou à Toca da Raposa cercado de expectativas, mas sua passagem ficou marcada por sérias lesões, deixando-o impossibilitado de atuar até o fim da última temporada.

Experiente, Rodriguinho está com 31 anos e teve seu melhor momento na carreira vestindo a camisa do Corinthians, quando conquistou o Campeonato Brasileiro em 2015 e 2017. Neste último, ele foi o principal destaque da equipe comandada por Fábio Carille.

Desde quando surgiu a possibilidade de negociar com Rodriguinho, o Bahia adotou cautela e aguardou a rescisão do meio-campista com o time mineiro para efetuar uma proposta oficial, visando evitar leilão pelo jogador. Na última quinta-feira, o Cruzeiro confirmou que havia entrado em acordo com o atleta, que ficou livre no mercado.

Então, a negociação entre o meio-campo e o Bahia avançou, e chegou ao fim com o desfecho positivo para os tricolores. Para ter Rodriguinho, o Esquadrão venceu a concorrência do Internacional e de equipes estrangeiras, que não tiveram nomes revelados. O meio-campista revelou que gostaria de seguir no Brasil e escolheu o Tricolor de Aço como destino.