Invicto, Cruzeiro visita Patrocinense em busca da liderança

O Cruzeiro continua olhando para o alto. Tendo apenas um ponto de diferença para o líder Atlético-MG, a Raposa encara o Patrocinense, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, neste domingo (16).

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o time celeste conta com uma combinação de resultados para assumir o primeiro lugar. Atualmente, os comandados de Adilson Batista estão em quarto, somando 10 pontos. Por sua vez, mandante da partida, a Águia "pousou" no meio da tabela (sexta colocação), com 7.

Patrocinense

Felipe Gregory irá aparecer entre os titulares, já que o zagueiro Betão está suspenso. Dois erros custaram a derrota do CAP contra o Tombense. O técnico Thiago Oliveira conhece a garotada celeste, mas aposta no fator casa.

"São jogadores jovens, de alto nível técnico e físico. Conheço algumas pessoas da base lá, sei do belo trabalho que fazem. Mesclaram com jogadores experientes, vencedores, como Edilson, Léo, Fábio, que estão dando suporte aos meninos. Eles vêm forte, com boa campanha, mas confiamos no nossos trabalho. Somos muito forte nos nossos domínios".

Provável escalação do Patrocinense: Thiago Passos; Rodney, Felipe Gregory, Alisson e Ian; Léo Costa, David e Alemão; Giba, Jayme e Rafael Gladiador.

Cruzeiro

Após a difícil classificação na Copa do Brasil, a Raposa volta prestar atenção no Mineiro. Fora de combate, o atacante Judivan sofre de um desconforto muscular na coxa esquerda, enquanto Edilson ficou em BH por conta de uma amigdalite. Everton Felipe e Jadsom retornam ao grupo cinco estrelas.

Destaque entre os relacionados, Vinícius Popó aparece pela primeira vez. Prata da casa, o jovem atacante marcou 135 em 188 partida nas categorias de base.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Valdir (Rafael Santos), Cacá, Léo e João Lucas; Jadsom, Adriano, Maurício e Everton Felipe; Alexandre Jesus e Roberson.