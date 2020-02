Gre-Nal 423 decide primeiro finalista no primeiro turno do Gauchão

Na tarde deste sábado Internacional e Grêmio entram em campo para mais um clássico Gre-Nal. A partida, válida pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, acontece no estádio Beira-Rio, às 16h30.

Esse é o duelo de número 423 entre as equipes. O Colorado leva vantagem, com 156 vitórias, enquanto o Grêmio tem 132. Em 134 jogos o placar terminou empatado.

O Inter foi líder do grupo A, com 13 pontos somados. Já o Grêmio ficou no segundo lugar do grupo B, com 9.

Força máxima

Após a classificação para a próxima fase na Libertadores, o Colorada já precisa encarar outro compromisso importante. A equipe treinou na tarde desta sexta-feira (14) visando o Gre-Nal.

De portões fechados, Eduardo Coudet definiu o time que enfrenta o Tricolor. O técnico deve mandar força máxima a campo. O único desfalque fica por conta de Patrick, que sofreu lesão muscular no duelo pela Libertadores. Assim, Boschilia deve assumir a vaga.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Gabriel Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero.

Novidade no time

O Grêmio também encerrou a preparação de portões fechados na manhã dessa sexta. A atividade foi aberta durante o recreativo, que contou com a participação de Renato Portaluppi.

O comandante gremista deve fazer alterações na equipe em relação aos últimos jogos. Matheus Henrique retornou a Seleção Olímpica e volta ao time. A expectativa também é de que Thiago Neves possa iniciar o duelo.

Provável escalação gremista: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Silva; Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Everton; Diego Souza.