Em meio à pressão, São Paulo e Corinthians fazem clássico Majestoso pelo Paulistão

Hoje é dia de clássico em São Paulo! O Majestoso é o famoso jogo entre São Paulo e Corinthians, que se enfrentam neste sábado (15), às 19h, no Morumbi, em jogo válido pelo Paulistão.

A expectativa de público é de cerca de mais de 40 mil pessoas, pois o Tricolor já vendeu 38 mil ingressos antecipadamente e promete ter casa cheia para essa partida.

A arbitragem será feita por Douglas Marques das Flores, em conjunto com Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back.

Pressão – parte 1

Nas alamedas do Morumbi a pressão para cima de Fernando Diniz é quase palpável. Já carregando isso da temporada passada, Diniz tem apresentado um time que não convence.

Estando em terceiro no grupo C, com oito pontos, atrás de Inter de Limeira e Mirassol, com nove, o Tricolor chega pressionado e sem vencer há dois jogos (um empate em casa e uma derrota fora).

Mas nem tudo são notícias ruins. O Tricolor vendeu Antony ao Ajax. A venda será de 16 milhões de Euros, cerca de 74 milhões de reais, podendo chegar em 29 milhões de euros, cerca de 134 milhões de reais. Além disso o São Paulo ainda fica com 20% de David Neres. Antony só irá para a Holanda no meio do ano, na abertura da janela de verão.

O Tricolor não tem Helinho, Walce, Rojas, Léo e Gabriel Sara, todos lesionados, mas terá Igor Gomes e Antony, que voltaram do pré-olímpico.

Com isso, o provável São Paulo pode ser: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Igor Gomes); Pablo (Antony), Vitor Bueno e Pato.

Pressão – parte 2

O Timão não está tão ruim na classificação. O Guarani lidera o grupo D com oito pontos, logo atrás vem o alvinegro, com sete. O Bragantino está perto, com cinco. Mas o problema para o Timão é a eliminação na pré-Libertadores que aconteceu na última quarta-feira (12).

O Guaraní-PAR até foi derrotado por 2 a 1, mas o gol fora de casa, somado com a vitória do Cacique no Paraguai, eliminaram o Corinthians, que agora sente a pressão para a partida.

Mas nem tudo são notícias ruins. Com a camisa 11, Yony González foi apresentado como reforço do clube, pelas próximas três temporadas e meia Ele já conversou com a imprensa e exaltou Cantillo, que será companheiro de equipe.

“Antes de viajar falei um pouco com Cantillo, perguntei dos companheiros, do ambiente, do vestiário. É bom encontrar Cantillo, fomos campeões no Junior, agora estamos juntos nessa equipe”, comentou “Speedy”.

Para a partida, Tiago Nunes não terá Danilo Avelar, com pubalgia e Ramiro, com um estiramento no joelho, além de Gustavo, que está negociando sua saída do alvinegro, com o Internacional sendo o favorito para levar o atacante.

O provável Corinthians é: Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique e Sidcley; Camacho, Cantillo e Luan; Vagner Love (Yony González), Pedrinho e Boselli.