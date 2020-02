De volta ao Leão! Daniel Paulista acerta retorno como treinador do Sport

Para substituir o técnico Guto Ferreira, demitido após resultados ruins e a eliminação na Copa do Brasil diante do Brusque, a diretoria do Sport já tem o substituto. Com feitos históricos pelo próprio rubro-negro pernambucano, Daniel Paulista retorna à Ilha do Retiro para dar rumo aos trilhos leoninos na atual temporada. O anúncio não foi oficializado pela direção pernambucana, mas todos os detalhes estão acertados e sua chegada está prevista para este fim de semana. Daniel estava no Confiança há um ano e se despede do Dragão neste sábado (15), quando a agremiação enfrenta o River pela Copa do Nordeste.

Aos 37 anos, Daniel Paulista conhece muito bem a Ilha do Retiro. Entre os anos de 2008 e 2011 vestiu a camisa rubro-negra e foi personagem de uma época importante na história do escrete da Praça da Bandeira. Como meia, foi tricampeão estadual e faturou a Copa do Brasil em 2008. Mas a história não fica apenas dentro das quatro linhas. Pouco tempo depois de sua aposentadoria como jogador, foi contratado para ser auxiliar técnico do Leão em 2015, quando chegou a comandar o time de forma interina. O fato se repetiu em 2016 e, por ter livrado a equipe do rebaixamento à Série B, foi confirmado como técnico do clube em 2017, mas o baixo rendimento culminou em seu retorno ao posto de auxiliar. Em Pernambuco, foram 33 jogos, com 18 vitórias, sete empates e nove derrotas, aproveitamento de 61,6%.

Em 2018, foi trilhar outros caminhos longe do Sport ao comandar o Boa Esporte, mas ficou à frente em apenas oito jogos. Em 2019, surgiu a oportunidade de treinar o Confiança e foi o seu melhor ano à beira do gramado, com o retorno do Dragão à Série B do Campeonato Brasileiro, o que não ocorria desde 1992. Neste início de 2020, estava invicto na temporada, tanto pelo Campeonato Sergipano como pela Copa do Nordeste. Mas, com o pagamento da multa rescisória, ficou impossível sua permanência. Sua despedida irá ocorrer em seu 40º jogo à frente dos proletários, no duelo contra o River na Arena Batistão, em Aracaju/SE. Em 39 partidas como comandante azulino, foram 17 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

No Sport, Daniel Paulista irá treinar a equipe na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano e no Campeonato Brasileiro da Série A. Será, sem dúvidas, o maior desafio de sua breve carreira no Leão da Ilha do Retiro.