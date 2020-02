Em confronto alvirrubro, América-RN busca empate diante do CRB

Muitas igualdades no confronto entre América-RN x CRB, disputado na tarde deste sábado (15), na Arena das Dunas, em Natal/RN, pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2020. Equipes alvirrubras, populares, tradicionais e que tinham o mesmo panorama ao entrar em campo: vencer e ficar nas cabeças de seus grupos. Porém, o placar também terminou igual e impediu a meta de ambos. Erik abriu o placar ao Galo, mas Wallace Pernambucano empatou o jogo em 1 a 1.

O primeiro tempo foi bem movimentado e os dois times tiveram boas chances de balançar as redes. Logo no primeiro minuto, Michael cruzou e a zaga do CRB se antecipou para evitar conclusão de Tiago Orobó. Na resposta regatiana logo depois, Erik fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro, mas ninguém completou. Os alagoanos eram melhores e chegavam mais vezes ao setor ofensivo, mas a direção ao gol não era bem aproveitada. Luidy, Léo Gamalho e Erik cumpriam a função de serem as referências em marcar, mas erravam o alvo. Quem também se destacava na parte final do campo era o meia Rafael Longuine, com boa movimentação, mas não alterava o marcador. Na parte final, o América cresceu. César Sampaio lançou para Lelê e o atacante acionou Tiago Orobó. O atacante finalizou e exigiu boa defesa de Edson Mardden.

As equipes não mudaram no retorno do intervalo, mas o Regatas conseguiu acertar sua estratégia inicial ao fazer o ataque funcionar de maneira efetiva. Aos dez minutos, Igor Cariús cruzou da esquerda e Erik se antecipou para desviar a bola e abrir o marcador. Com a vantagem, os alagoanos passaram a adotar a postura de cadenciar e o técnico Marcelo Cabo modificou a equipe para proteger o meio de campo, o que facilitou a presença ampliada do Mecão no setor ofensivo. Porém, a bola parada foi que resolveu aos potiguares, uma vez que a pontaria não estava calibrada. Aos 36 minutos, Michael cobrou falta na esquerda, Wallace Pernambucano apareceu por trás de Xandão para cabecear e empatar o jogo. Ao fim do jogo, duas expulsões, uma para cada lado. Wallace Rato para o América, Erik ao CRB. Ambos cometeram faltas duras, receberam o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Mas nada que interferisse no andamento do confronto.

Com o resultado, as duas equipes têm cinco pontos cada e ocupam a quarta posição: alagoanos no Grupo A, potiguares no Grupo B. O CRB entra em campo às 19h15 da próxima quarta-feira (19), quando enfrenta o Paysandu pela segunda fase da Copa do Brasil no Estádio da Curuzu, em Belém/PA. O América-RN joga novamente no sábado (22) e enfrenta o Sport, novamente na Arena das Dunas, em Natal/RN, pelo Nordestão.