Boavista empata com Volta Redonda e faz final da Taça Guanabara contra o Flamengo

Na tarde deste domingo (16), Boavista e Volta Redonda se enfrentaram por uma vaga na final da Taça Guanabara, que já tem o Flamengo. Assim, a equipe de Saquarema se faz valer da sua vantagem do empate por ter feito uma melhor primeira fase.

O Boavista abriu o placar aos 33 minutos com gol de Caio Dantas, e já na segunda etapa, o Voltaço empatou com Marcelo, de pênalti. Porém, o empate não foi suficiente para a equipe da Cidade do Aço se classificar.

Destaques

Caio Dantas vem se destacando pelo Boavista, sendo um dos artilheiros do campeonato com quatro gols. Definitivamente foi fator decisivo para a campanha da equipe até a fina da Guanabara. Já pelo lado do Volta Redonda, quem chamou atenção foi o meia Marcelo, autor do gol da equipe em um pênalti analisado pelo VAR. Bernardo, que vinha jogando bem, ficou para o segundo tempo e não teve uma boa atuação. Teve até um atrito com o árbitro do jogo saindo amarelado.

A decisão

O Verdão de Saquarema e o Rubro-Negro se enfrentam no próximo dia 22 de Fevereiro para decidir a primeira final do Cariocão 2020. Os dois times jogarão pela Vitória,sem a vantagem do empate e o vencedor fica com a taça do primeiro turno.