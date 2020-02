Dominante do início ao fim, Náutico vence Clássico dos Clássicos contra Sport

No segundo Clássico dos Clássicos de 2020, o torcedor do Náutico saiu bastante satisfeito com o que viu. Equipe dominante, com alta posse de bola, jogo seguro e vencedora. Do outro lado, um Sport novamente modificado, sem técnico e apático. O Timbu venceu por 2 a 0 com gols marcados por Ronaldo Alves e Jean Carlos. A partida aconteceu no Estádio dos Aflitos, no Recife/PE, válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste e disputada na noite deste sábado (15).

O Náutico mostrou sua intensidade logo no primeiro lance, quando Jhonnatan arriscou de longe e assustou. Aos cinco, após cobrança de escanteio, Erick completou ao gol, mas com a mão. Aos sete, o Timbu abriu o placar. Jean Carlos cobrou falta na esquerda, Ewerthon cortou mal, Guillermo Paiva escorou de cabeça e Ronaldo Alves chutou livre na pequena área. Lei do ex em voga. E quase Jean Carlos deu nova assistência ao cobrar escanteio e Rafael Ribeiro chutar com muito perigo. Na segunda metade da primeira etapa, o Sport teve boas chances de empatar o jogo, principalmente com o centroavante Elton. Aos 20, o atacante recebeu cruzamento de Rithely, mas parou no goleiro Jefferson. Aos 31, foi a vez de Jean Patrick acionar o centroavante, que errou a direção do cabeceio. Aos 42, Elton recebeu na área, abriu espaço diante da marcação e não acertou o alvo.

O segundo tempo começou com terminou o primeiro. Ewandro driblou Rafael Ribeiro, entrou na área e cruzou para Elton completar de carrinho, novamente para fora. Aos 12 minutos, o meia Marquinhos recebeu o segundo cartão amarelo após nova entrada dura e foi expulso. A partida já controlada pelo Náutico ficou mais tranquila de lidar, uma vez que a apatia se juntava ao abatimento físico e psicológico por mais um revés. Os mandantes foram ainda mais superiores voltaram a levar perigo. Aos 26, Erick foi lançado em cobrança de falta, entrou na área e chutou no canto para a defesa de Luan Polli. Aos 30, Jean Carlos chutou da intermediária e mandou no ângulo: um golaço. Com a vitória garantida, apenas o controle de bola para garantir a vitória.

Com o resultado, o Timbu assumiu a segunda posição do Grupo B, com sete pontos, enquanto o Leão da Ilha sai da zona classificatória às quartas de final e ocupa a quinta colocação do Grupo A, com cinco pontos, empatado com Fortaleza, Botafogo-PB, Bahia e CRB, mas com saldo de gols pior que todos os concorrentes. O Náutico entra em campo às 21h30 da próxima quarta-feira (19) e encara o Botafogo pela segunda fase da Copa do Brasil, novamente nos Aflitos. O Sport joga às 18 horas do sábado (22) ao jogar contra o América-RN na Arena das Dunas, em Natal/RN, pelo Nordestão.