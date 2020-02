Arrascaeta quer ‘continuar nessa pegada’ e projeta jogo de ida da Recopa contra o Ind. del Valle

Três título somente em fevereiro? Assim pode ser o saldo final do mês do Flamengo. A conquista da Supercopa do Brasil já está na conta após bater o Athletico-PR, no próximo domingo (22), Taça Guanabara em jogo contra o Boavista. Mas antes, na quarta (19), o atual campeão da Libertadores tem a Recopa Sul-Americana no calendário, contra o Independiente del Valle, do Equador.

O duelo de volta pelo título continental acontece dia 26, no Maracanã. E é nessa sede de empilhar taças que o elenco carioca está sendo conduzido pelo treinador português Jorge Jesus.

Na zona mista do Mané Garrincha, logo depois do 3 a 0 sobre o Athletico-PR, De Arrascaeta pediu para o Flamengo seguir focado, mirando títulos marcantes para a história do clube. O uruguaio também aproveitou o momento para fazer uma rápida projeção da dificuldade do jogo contra a equipe equatoriana, campeã da Copa Sul-Americana 2019.

“A gente tem que continuar nessa pegada para continuar conquistando coisas importantes. Temos um grupo muito qualificado para isso. A gente tem que descansar e estar preparados para fazer um grande jogo lá. Com certeza vai ser muito difícil.“

Flamengo e Independiente del Valle fazem a ida na quarta-feira (19), a partir das 22h30 (de Brasília), no Equador. A volta acontece uma semana depois, dia 26 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.