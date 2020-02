Jaqueline marca duas vezes, São Paulo bate Flamengo e conquista primeira vitória no Brasileirão

Flamengo e São Paulo se enfrentaram neste domingo (16), no Giulite Coutinho. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. As são-paulinas venceram por 3 a 1. Glaucia e Jaqueline, duas vezes, marcaram os gols da vitória. Renata descontou para as Rubro-negras.

Primeiro tempo

O São Paulo abriu o placar logo aos cinco minutos, com Glaucia. Duda recebeu o passe e tocou para a camisa nove colocar as visitantes na frente. No entanto, a vantagem durou pouco, pois aos 10’ veio o empate do Flamengo, com Renata. Após cobrança de falta, a capitã da equipe cabeceou para o gol e deixou tudo igual na partida.

As Tricolores quase ampliaram aos 15’, com Jaqueline. A jogada começou com Yaya, que tocou para Dani, que cruzou para a atacante, que chutou. Todavia, a goleira Kaká fez ótima defesa.Em seguida, aos 18’, o São Paulo voltou a frente no placar, com Jaqueline. Giovana cruzou para a jogadora, que, dessa vez, balançou as redes. Já aos 42’, as Rubro-Negras quase empataram. Rafaela invadiu a área e, cara a cara, com Carla, chutou por baixo. A goleira da equipe paulista espalmou e conseguiu evitar o gol.

Segundo tempo

Mesmo em vantagem, as são-paulinas começaram pressionando. Aos oito minutos, Giovana cruzou rasteiro e Kaká fez a defesa parcial. E no rebote, Jaqueline tentou de bicicleta. A bola passou perto do gol. Seguindo na pressão, o São Paulo assustou aos 12’, em chute de Jaqueline. A jogadora recebeu o lançamento e bateu de primeira para o gol. Kaká fez ótima defesa. No rebote, a atacante acabou chutando fraco.

E aos 17’ ampliaram, novamente com Jaqueline. Yaya tocou para Duda, que cruzou para a camisa trinta, que marcou seu segundo gol na partida. Com mais oportunidades, aos 31’, em contra-ataque, Jaqueline tocou para Duda, que tentou o chute, mas foi desarmada. No rebote, mandou para fora. A última chance para o Flamengo diminuir a diferença foi aos 40’, em chute de na Clara. Debora Sorriso cruzou para a companheira, que mandou na trave.

Como ficam?

Com o resultado, o São Paulo ocupa a oitava colocação, com quatro pontos conquistados e na zona de classificação para a próxima fase. Enquanto o Flamengo caiu para a 12ª posição, com três pontos. O próximo compromisso das São-paulinas é o clássico com o Corinthians. A partida será no sábado (29), no Estádio Cotia, às 17h (horário de Brasília). Já as Rubro-negras enfrentam o Minas Icesp no domingo (1º). O duelo será Bezerrão, às 15h. Os jogos são válidos pela quarta rodada do Brasileirão Feminino.