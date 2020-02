Minas Icesp derrota Vitória fora de casa pelo Brasileirão Feminino

Vitória e Minas Icesp se enfrentaram neste domingo (16). A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, ocorreu no Barradão. O Minas venceu por 1 a 0. Luiza marcou o gol da partida no final do primeiro tempo.

Primeiro tempo

O Minas teve a primeira chance aos 22’. A jogada começou com Suzana, que avançou e tocou para Katrine. A companheira limpou a jogada e bateu para o gol. No entanto, a bola desviou e saiu pela linha de fundo. O Vitória tentou a resposta aos 35’, com Jucinayra. A atacante recebeu a bola e passou pelas marcadoras. Entretanto, na hora do chute, bateu em cima da adversária e a bola foi para fora.

Em seguida, aos 41’, foi a vez das visitantes assustarem. Luiza tocou para Pelé, que chutou, já na pequena área. A goleira Yanne fez ótima defesa e salvou o que seria o primeiro gol das adversárias. Na sequência, o gol do Minas, com Luiza. Aos 45’, Suzana foi até a linha de fundo e cruzou na medida, para a companheira cabecear para o fundo das redes.

Segundo tempo

No segundo tempo, a primeira chance foi para a equipe mandante. Aos dois minutos, Emelli tentou o chute, a zaga do Minas se complicou e a jogadora pegou o rebote. Todavia, Nágila fez a defesa. As visitantes quase ampliaram aos quatro minutos. Jéssica cobrou escanteio direto para o gol, mas a bola bateu na trave. Na sequência, a bola ficou viva na área, mas a zaga conseguiu tirar.

E agora?

Com o resultado, o Minas Icesp conquistou os primeiros três pontos na competição, enquanto o Vitória segue sem pontuar, com três derrotas. O próximo compromisso da equipe de Brasília é no domingo (01), contra o Flamengo. A partida será no Bezerrão, às 15h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, a equipe baiana enfrenta o São José-SP no Martins Pereira. Os duelos são válidos pela quarta rodada do Brasileirão Feminino.