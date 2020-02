Titular do Botafogo-PB, volante Everton Heleno visa recuperação na carreira 

Um dos principais nomes do Botafogo-PB em 2020, o meia Everton Heleno, com passagens pelo Sport, Santa Cruz e CSA passou por uma situação delicada em 2018 e quer renascer das cinzas no futebol neste ano vestindo a camisa do Belo. Acusado injustamente por crime de roubo no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, ele foi condenado a sete anos e seis meses de prisão - o atleta cumpriu nove meses.

E esse tempo longe dos gramados não o desanimou. Feliz por estar vestindo a camisa do Belo, o jogador destacou sua motivação para essa temporada após um período difícil em sua vida.

“Há quase dois anos começou um período muito difícil em minha vida, de muito aprendizado, amadurecimento. Nunca imaginei passar pelo que passei, até porque sempre fui correto com tudo e com todos. Sou muito grato ao Botafogo por ter me dado essa chance de estar aqui no clube em busca dos meus sonhos com o que mais sei fazer: joga futebol. Tenho trabalhado muito para recuperar o tempo que perdi longe dos gramados. Espero que esse ano seja especial para o Belo e para mim também”, disse.

Confiante na sequência da temporada, o atleta acredita que evoluirá muito nos próximos dias.

“Estou me sentindo muito bem fisicamente. Fiz um trabalho forte desde a pré-temporada para que isso fosse possível. Como passei um tempo sem atuar, isso pesou no início, mas agora estou 100%, motivado e muito focado. Acho que nunca estive tão focado como estou hoje”, acrescentou.

De acordo com Heleno, a meta do Belo é fazer com que essa temporada seja de muitas conquistas para o clube.

“Nosso elenco é muito forte, competitivo. Temos tudo para fazer um grande ano e brigar por títulos em 2020. O primeiro passo é fazer um bom primeiro semestre para fazer boas campanhas no estadual e na Copa do Nordeste. Vamos lutar muito para que isso seja possível”, concluiu.