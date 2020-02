Com problemas no ataque, Fluminense encara Unión La Calera em jogo de volta na Sula

Unión La Calera e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (18), no Municipal Nicolás Chahuán Nazar, no Chile. A saber, a partida é válida pela volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, no Maracanã, empate em 1 a 1. Evanilson abriu o placar para o Tricolor e Castellani deixou tudo igual. Dessa forma, quem vencer, avança. Se houver empate sem gols, o La Calera se classifica. Enquanto empate com dois ou mais gols, o clube carioca fica com a vaga. Em contrapartida, se o placar se repetir, a decisão será nos pênaltis.

Unión La Calera terá dois desfalques

Os chilenos não poderão contar com um de seus titulares. Isso porque o volante Felipe Seymour, que já atuou pelo Vasco, se lesionou na partida de ida e segue em recuperação. A saber, o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo. O jogador foi substituído pelo meia Thomas Rodríguez.

Aliás, o jogador também está fora do confronto. Visto que foi expulso aos 36’ da segunda etapa, por ter acertado um chute no rosto do zagueiro Digão. Logo, o técnico Juan Vojvoda deve optar pelo meia-atacante Jeisson Vargas. Dessa maneira, Leiva atuaria mais recuado ao lado de Valencia.

Provável escalação do La Calera: Arias, Andía, Vilches, Garcia e Cordero; Seymour, Valencia, Castellani, Leiva e Stefanelli; Sáez.

Fluminense tem problemas no ataque

Para se adaptar ao gramado sintético do palco da partida, o Fluminense fez um treino em gramado do mesmo tipo no CT da Universidad de Chile, em Santiago. A atividade comandada pelo técnico Odair Hellmann foi aberta com um aquecimento no centro de campo, seguida de treinos táticos ofensivos e defensivos e um recreativo.

Precisando fazer gols para se classificar, o Tricolor terá dois desfalques no ataque. Wellington Silva, titular nas duas últimas partidas, não foi inscrito. Assim como seu substituto, o peruano Fernando Pacheco. Dessa forma, Caio Paulista e Michel Araújo disputavam vaga. Marcos Paulo e Evanilson completam o trio ofensivo.

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Henrique, Yuri e Nenê; Caio Paulista (Michel Araújo), Marcos Paulo e Evanílson.

Arbitragem

O árbitro José Mendez (PAR) comanda a partida. Seus auxiliares serão Dario Gaona (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR).