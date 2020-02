Chapecoense vence a primeira no ano, elimina Boavista e segue na Copa do Brasil

A Chapecoense venceu pela primeira vez no ano e garantiu a classificação da Copa do Brasil diante do Boavista-RJ. A equipe catarinense dominou o jogo e marcou dois gols nesta quarta-feira (19), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

Os donos da casa começaram o jogo ditando as regras, enquanto a Chape recuou e se defendeu nos minutos iniciais. Sem sucesso no ataque, o Boavista perdeu espaço e começou a sofrer pressão do Furacão do Oeste.

Aos 10 minutos, Renato cruzou na área, a bola passou por Ari Moura e ia sobrando para Vini Locatelli, mas o meia foi travado pela marcação. Apesar das tentativas dos visitantes, o primeiro gol só saiu no final da primeira etapa, aos 41. Com tabelinha na intermediária, Aylon balançou as redes após passe de Renato: 1 a 0.

Na segunda etapa, o Boavista arriscou mais e quase abriu o placar após grande chance perdida. Erick Flores roubou a bola, avançou na área e cruou para Caio Dantas, que perdeu a oportunidade. No lance seguinte, Foguinho não desperdiçou e marcou com estilo: 2 a 0.

Após levar o segundo gol, os donos da casa arriscaram e obrigaram o goleiro Tiepo a fazer grandes defesas para salvar a classificação. Sem sucesso do time carioca, o Furacão do Oeste retorna à Santa Catarina com a classificação.

Próxima fase

Com R$1,3 milhão no bolso, a Chapecoense agora enfrenta o São José-RS, no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira, (27), às 19h15.