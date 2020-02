Sem lesão constatada, Bruno Henrique acalma torcida: "Não passou de um grande susto"

No lance do primeiro gol do Flamengo em Quito, pela Recopa, com o Independiente del Valle, Bruno Henrique balançou as redes mas nem comemorou porque se chocou com o goleiro Pinos. Após sair de ambulância e realizar exames no hospital local, o atacante não teve nenhuma fratura constatada na madrugada desta quinta-feira (20).

A assessoria do Flamengo acalmou a torcida flamenguista ao divulgar que ‘o atleta Bruno Henrique sofreu um trauma na perna direita. Exames não constataram fratura no local’. Instantes antes da atualização oficial, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, postou em sua conta no Twitter que estava ‘tudo tranquilo no hospital’.

Tudo tranquilo no Hospital. — MarcosBraz (@marcosbrazrio) February 20, 2020

Com o resultado dos exames no Equador, o próprio Bruno Henrique também se pronunciou nas redes sociais: “Muito obrigado a Deus pela proteção. Estou bem e tudo não passou de um grande susto. Agradeço também as orações e boas energias de todos vocês! Já já estaremos juntos novamente“, publicou BH27 também em sua conta no Twitter.

Muito obrigado a Deus pela proteção. Estou bem e tudo não passou de um grande susto. Agradeço também as orações e boas energias de todos vocês! Já já estaremos juntos novamente 🔴⚫️ pic.twitter.com/uS0F95pvdv — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) February 20, 2020

Agora, Bruno Henrique será novamente avaliado no fim da manhã desta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro. Mesmo com os anúncios de que está tudo bem com o camisa 27 rubro-negro, ele já é dúvida para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o próprio Independiente Del Valle, às 21h30 da próxima quarta-feira (26). Antes disso, o Flamengo retorna a campo às 18h do sábado (22), diante do Boavista, na disputa pelo título da Taça Guanabara (primeiro turno o Campeonato Carioca) no Maracanã.