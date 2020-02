No jogo 300 de Dudu, Palmeiras recebe Guarani no Allianz Parque

Nesta quinta-feira (20), o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Guarani, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, às 21h30.

Vinicius Furlan apita a partida no Allianz, junto com Anderson José de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira. Para o jogo, são cerca de 13 mil ingressos vendidos para a partida.

300 vezes Dudu

Vice-líder do grupo B com 13 pontos, o Palmeiras busca a vitória para assumir a liderança, hoje do Santo André, com 15 pontos, e para se distanciar do Novorizontino, que soma 10 pontos. O Botafogo-SP é o lanterna, com dois.

Hoje, caso entre em campo, Dudu completará 300 jogos pelo Palmeiras. Dudu comentou isso em coletiva na última terça-feira (18): “Eu me considero um jogador importante, de 2015 para cá, na história do Palmeiras e na minha história também. O Palmeiras me ajudou muito, meus companheiros que jogaram comigo. Espero que ainda possa ficar alguns anos aqui, tenho contrato longo. Todos falam que a partir da minha contratação a história do Palmeiras começou a ser bonita”.

Ainda sem Ramires, Patrick de Paula, Mayke e Marcos Rocha, o Palmeiras deverá improvisar Gabriel Menino na lateral e ir com: Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Pela liderança

No grupo D, o Guarani é quem lidera e quer se manter assim. O bugre soma nove pontos, contra oito do Corinthians e do Bragantino. O lanterna é a Ferroviária, com cinco pontos.

Thallyson, que recentemente voltou de lesão, projetou a partida contra o Palmeiras: “Será um grande jogo, onde encontraremos grandes dificuldades. Jogar contra um grande clube fora de casa exige muito de cada um de nós, mas tenho certeza que iremos para jogar também, respeitando sempre o adversário. Acredito que teremos nossas preocupações, porém nossa proposta é manter nosso padrão de jogo”.

Contando com Bruno Sávio no ataque, o Bugre terá: Jefferson Paulino; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu; Deivid, Lucas Abreu, Igor Henrique e Lucas Crispim; Júnior Todinho e Bruno Sávio.