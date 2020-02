Abel vê méritos na classificação do Vasco e ameniza empate: "Tivemos oportunidades claras"

Em mais um jogo fraco do Vasco, onde empatou de 0 a 0 contra equipe boliviana, Abel Braga valoriza a classificação à segunda fase da Copa Sul-americana e diz que os cariocas foram os melhores do duelo.

"A estratégia que usamos foi a mesma que o Petrolero usou no Rio de Janeiro com uma grande diferença. No jogo de hoje, tivemos oportunidades muito claras. Três situações, uma com o goleiro caído. Petrolero teve uma chance em um contra-ataque com a bola na trave. Meu goleiro fez uma defesa em uma finalização de fora da área no segundo tempo."

O treinador admitiu que errou no esquema de jogo na etapa inicial, mas que foi corrigido.

"Sabíamos que a equipe do Petrolero é muito rápida, por isso demos a posse. Tentamos neutralizar os espaços para jogar em contra-ataque. Se conseguimos a classificação, eu acho que houve mérito da equipe. No primeiro tempo, nós cometemos um erro tático muito grande. Nossos jogadores de meio baixaram muito a linha e empurrou nossa equipe para trás. No segundo tempo, consertamos isso e tivemos saída com muito mais qualidade e chegamos muito mais próximos do gol adversário. Sabíamos que seria difícil."

O cruzmaltino agora aguarda para saber seu adversário na segunda fase.