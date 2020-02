Marcelo Cabo comenta classificação do CRB na Copa do Brasil: ''Nos traz confiança''

O CRB está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (20), a equipe alagoana empatou no tempo normal com o Paysandu na Curuzu, em Belém, levou a melhor nos pênaltis e venceu por 5 a 3.

Com a ida à terceira fase, o CRB embolsou mais R$ 650 mil e chega a R$ 1,19 milhão arrecadado na competição. O técnico Marcelo Cabo comentou a importância classificação para o Galo alagoano.

"Foi uma classificação muito importante para o clube pela questão financeira. E para nós da comissão e jogadores também foi importante pela realização de chegar à terceira fase da Copa do Brasil diante das adversidades e uma sequência de jogos. Foi nosso quarto jogo em dez dias com duas viagens seguidas, para Natal e Belém, uma sequência muito intensa nesse início de temporada. Vencer o Paysandu, dentro da Curuzu, é muito difícil. Chovendo muito em Belém, o gramado estava pesado e tivemos que sair um pouco das nossas características de jogo e nos adaptar a uma nova circunstância de jogo. Mas foi muito importante para o nosso trabalho, planejamento e projeto essa classificação. Nos traz confiança e a gente entende estar no caminho certo, sétima partida de invencibilidade e isso traz confiança no trabalho, estamos no caminho certo", explicou.

O meia Rafael Longuine também comentou sobre a importância classificação, além do momento que vive com a camisa do CRB.

“Estou muito feliz por esse meu momento meu e também o da equipe, espero retribuir e dar alegria ao torcedor ainda mais! Estamos crescendo, evoluindo e isso vem aparecendo em campo. A classificação na Copa do Brasil foi muito importante pra todos nós”, revela.

A equipe alagoana espera o vencedor de Boa Esporte e Cruzeiro, que se enfrentam no dia 4 de março, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha. A partir da terceira fase, os jogos serão em ida e volta, diferente das duas primeiras, que são em jogos únicos.