Dudu marca em seu 300º jogo e garante vitória do Palmeiras sobre Guarani

O Palmeiras recebeu o Guarani, na noite desta quinta-feira (20), abrindo a sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida aconteceu no Allianz Parque e o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Dudu.

No primeiro tempo, o Verdão teve um bom início, pressionando bastante o adversário no campo de ataque. A primeira chance saiu aos seis minutos, quando Luiz Adriano chutou rasteiro, mas o goleiro Jefferson Paulino conseguiu defender.

Aos 15 minutos, foi a vez do Bugre ter a grande chance. Alemão recebeu na grande área, driblou a zaga palmeirense e finalizou. Weverton fez a defesa e salvou o Palmeiras. A resposta do mandante veio na sequência. Três minutos depois, Luiz Adriano recebeu cruzamento pelo alto e cabeceou a bola, que bateu na trave e, por pouco, o Verdão não abriu o placar.

Dudu, que jogou sua partida de número 300 pela equipe palmeirense nessa noite, abriu o placar para o Alviverde aos 26 minutos. Em contra-ataque, Willian saiu em velocidade, driblou a defesa do Guarani na grande área e tocou para Dudu, que dominou e marcou o gol.

Aos 33, Luiz Adriano quase aumentou a vantagem para o dono da casa. Dudu lançou para o atacante, dentro da área, que dominou e finalizou rasteiro, mas o goleiro defendeu.

O Bugre quase empatou aos 36 minutos. Igor Henrique chutou de fora da área e a bola passou perto do gol. Lucas Crispim bateu de fora da área aos 43 do segundo tempo e Weverton saltou para desviar a bola.

A segunda etapa também começou bem para o Palmeiras, que teve uma grande chance de empate no início. Luiz Adriano recebeu de Willian e finalizou. Novamente, Jefferson Paulino salvou o Guarani.

Aos seis minutos, Romércio derrubou Dudu dentro da área e o juiz marcou pênalti para o Verdão. Dudu cobrou, mas o goleiro fez mais uma grande defesa. Aos 12, Giovanny tabelou com Lucas Crispim e chutou, mas a bola passou raspando pela trave e foi para fora.

Gabriel Verón, aos 31, cruzou para trás e Victor Luis apareceu para bater, mas a bola passou por cima do gol. Verón teve outra grande chance aos 43, quando invadiu a área e bateu. A bola passou perto do gol e o Palmeiras quase ampliou a vantagem.

Com a vitória, o Palmeiras chega a 16 pontos. Seu próximo adversário é o Santos, no próximo dia 29. A partida acontecerá às 16h, no Pacaembu. Já o Guarani enfrentará o Água Santa, no Estádio Brinco de Ouro, às 19h15 do dia 28.