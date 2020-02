Willian elogia Dudu após vitória sobre Guarani: ”Referência de conquista”

Palmeiras e Guarani se enfrentaram nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2020. Os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol de Dudu, que fazia seu 300° jogo com a camisa do Palmeiras.

Após a vitória, Willian, dono da assistência que originou o gol da Palmeiras na partida, afirmou que a equipe de Vanderlei Luxemburgo quer ser vencedora e ressaltou que conquistar a vitória é mais importante que números individuais.

“Somos uma equipe que quer ser vencedora. Sabemos da importância de não ter vaidade. O importante é vencermos”, afirmou.

O atacante ainda exaltou as 300 partidas de Dudu com a camisa da equipe alviverde e rasgou elogios ao companheiro.

“É especial (a vitória) pelos 300 jogos do Dudu. Por tudo que ele tem construído aqui é referência de conquista. Fico feliz pelo que ele vem construindo e de poder ter dado o passe para ele”, ressaltou Willian.

Por fim, o jogador ainda comentou sobre a possível contratação de Rony, atacante do Athletico Paranaense, que deve ser anunciada nas próximas horas.

“Sabemos do momento, do jogador que o Rony é é tudo que ele produziu no Athletico. É um grande reforço, vem para somar e nos ajudar muito. Todos estamos buscando espaço e ele também vai buscar. Com certeza vai nos ajudar muito durante a temporada”, finalizou Willian.

Após a vitória sobre o Guarani, o Palmeiras chegou a 16 pontos e assumiu, de maneira provisória, a liderança do grupo B.