Ituano domina Santos e conquista segunda vitória no Campeonato Paulista

Com dois gols no primeiro tempo, o Ituano venceu o Santos por 2 a 0 no Estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo. Yago abriu o placar aos 11 minutos e, aos 26, Corrêa encobriu o goleiro Éverson ao bater falta com precisão.

O resultado mantém o Ituano na lanterna do grupo D, com nove pontos. O São Paulo lidera a chave com 12. Mesmo com a derrota, o Santos continua na ponta do grupo A, visto que acumula 11 pontos.

Mais uma derrota santista

Sem Luiz Felipe, suspenso, o técnico português Jesualdo Ferreira escalou Lucas Veríssimo para formar a dupla de zaga com Luan Peres. O estreante do dia teve a primeira chance de gol logo aos 2 minutos de jogo, quando aproveitou rebote de Pegorari, mas a bola foi para fora.

Minutos depois, Yago recebeu na ponta esquerda e, livre de marcação, chutou colocado no canto direito do goleiro Éverson, que nada pode fazer.

O time de Itu percebeu que o Santos tinha problemas na criação das jogadas e ampliou o placar aos 26 minutos. No lance, o veterano meio-campista Corrêa surpreendeu Éverson ao bater direto uma falta lateral. A bola fez uma curva e caiu dentro do gol: 2 a 0.

Carlos Sánchez e Felipe Jonatan tiveram oportunidades para diminuir o placar ainda na primeira etapa, mas Pegorari levou a melhor.

O Santos voltou do intervalo com duas mudanças: Renyer e Jean Mota nas vagas de Diego Pituca e Arthur Gomes. O camisa 41 protagonizou o lance mais perigoso do time alvinegro, quando acertou cabeceou na trave uma bola no final do segundo tempo.

Mesmo com mais posse de bola, o Santos não conseguiu converter em gols as chances criadas na etapa final e pelo segundo jogo consecutivo saiu de campo sem balançar a rede.

Clássico à vista

O próximo compromisso do Santos é contra o Palmeiras no sábado (29). O jogo acontece às 16h (de Brasília) no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Já o Ituano entra em campo na véspera, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid.