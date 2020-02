Mais um japonês no Brasil? Guarín convida Nagatomo para jogar no Vasco

Volante do Vasco da Gama, o colombiano Fred Guarín se juntou aos torcedores do clube carioca para dar força à campanha nas redes sociais para trazer o japonês Yuto Nagatomo, de 33 anos, compatriota de Keisuke Honda, reforço do Botafogo.

Via chamada de vídeo, o colombiano mostrou o quão é próximo ao lateral-esquerdo asiático: "Irmão, vem jogar comigo, com a melhor torcida", postou Guarín. amigo de Nagatomo desde a época que jogaram juntos na Internazionale de Milão, da Itália, em 2011.

Hoje no Galatasaray, da Turquia, Nagatomo tem contrato até 30 de junho e com a perda de espaço no atual clube, já projeta sua saída. De acordo com o site Turkish Football News, o japonês recebe aproximadamente dois milhões de euros (R$ 9,5 milhões) anualmente. Por mês, seria mais ou menos R$ 70 mil, valor é considerado alto pela diretoria do Vasco em 2020.

Com três Copas do Mundo disputadas pela seleção japonesa, Nagatomo teve seu auge em 2014, quando atingiu o ápice de seu valor de mercado, estimado em 14 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.