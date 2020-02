Prometido camisa 9: CSA anuncia retorno do atacante Michel Douglas

Boa parte da torcida do CSA pedia constantemente, o próprio jogador manifestava interesse em voltar, mas a diretoria não pensava em contar com o atacante Michel Douglas novamente. Mas a carência expressiva de um centroavante junto à sequência de atuações ruins e sete jogos sem vencer foram determinantes para que a direção azulina desse o braço a torcer e trouxesse o jogador de volta. Na manhã desta terça-feira (25), Michel foi oficializado como integrante do plantel azulino para a sequência da temporada de 2020. O anúncio ocorreu de maneira inicial em uma rede social do Presidente do Conselho Deliberativo e Gestor de Futebol do clube, Raimundo Tavares. Momentos depois, as redes oficiais do clube divulgaram a informação.

Aos 28 anos, Michel Douglas começou a carreira na Portuguesa de Desportos. Em seguida, passou por Atlético Sorocaba, Boa Esporte, Villa Nova-MG, Tupi e Brusque antes de chegar ao CSA para a disputa da Série C em 2017. Foi bem usado e se tornou peça importante no setor ofensivo da equipe que futuramente conquistaria o título nacional, o primeiro na história do clube e do futebol alagoano. Começou a temporada de 2018 no clube, foi campeão alagoano e logo depois se transferiu junto ao Desportivo das Aves, de Portugal. Pouco jogou em terras lusitanas e foi emprestado a Vila Nova e Guarani, mas sem o mesmo sucesso obtido no Mutange.

9️⃣💙⚽️ O Maior de Alagoas acertou a contratação do atacante Michel Douglas. Campeão Alagoano e Brasileiro da Série C, o centroavante retorna ao Azulão para continuar fazendo história com o Manto Azulino! Seja bem-vindo de volta, matador! 🔵⚪️ pic.twitter.com/PgMQUn2xwW — CSA (@CSAoficial) February 25, 2020

Com a camisa azulina, Michel Douglas marcou 14 gols em 49 jogos e volta como principal esperança de gols do Azulão do Mutange, que ainda não teve uma atuação convincente em 2020. A equipe não vence há um mês, acumula um empate e seis derrotas nos últimos sete jogos e não balança as redes há três partidas. O jogador tem desembarque previsto no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, entre as cidades de Maceió e Rio Largo, às 22h45 desta quarta-feira (26). A equipe segue à procura de mais contratações para o setor ofensivo, especialmente um meia e um atacante que atue pelos lados do campo.