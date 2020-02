Juventude vence XV de Piracicaba nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O XV de Piracicaba recebeu a equipe do Juventude na tarde desta quarta-feira (26), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. As equipes ficaram no 1 a 1 no tempo regulamentar, mas a equipe do Rio Grande do Sul conseguiu converter oito pênaltis, contra sete da equipe Paulista, avançando, então, para a próxima fase.

O primeiro tempo se mostrou lento, com o campo pesado e tentativas de fora da área. Os goleiros das duas equipes, Marcelo Carné e Mota, foram os destaques iniciais, com boas defesas em chutes de Kadu Barone e Bruninho, e Bruno Alves e Lennon, respectivamente. Já o segundo tempo foi marcado pela intensidade alta de ambos os lados. O XV saiu na frente logo no início da etapa complementar, quando Daniel Costa tentou cruzamento e a bola entrou direto. A partir daí os donos da casa controlaram as ações, mas Eltinho fez jogada individual e empatou o placar. Ele chutou de fora, com muita força, no ângulo de Mota. No fim do jogo, Erison foi expulso, mas isso não ajudou o Juventude a marcar o gol da classificação.



Com isso a partida foi para os pênaltis. Os dois goleiros apareceram bem nas cinco primeiras cobranças, levando a disputa para as alternadas. Os quatro próximos jogadores dos dois times marcaram, chegando então aos goleiros. Carné converteu para o Juventude, e Mota isolou a última das 20 cobranças.

O Juventude agora aguarda o sorteio para conhecer o rival da próxima fase.