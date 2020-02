Flamengo x Ind. del Valle decidem título da Recopa Sul-Americana com desfalques

Em plena Quarta-Feira de Cinzas, o Flamengo volta a campo para mais uma decisão. Depois de bater o Athletico-PR na Supercopa do Brasil e o Boavista na Taça Guanabara, o adversário da vez é o Independiente del Valle, em jogo de volta da Recopa Sul-Americana 2020. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Maracanã, que estará lotado de acordo com a última parcial de vendas divulgada: 62 mil ingressos nas mãos de torcedores. E você acompanha tudo em tempo real aqui, na VAVEL Brasil.

No Equador, o 2 a 2 marcou o placar, deixando tudo aberto para o Rio de Janeiro. Sem o critério do gol qualificado fora de casa, qualquer novo empate leva a decisão aos pênaltis. Quem vencer leva o primeiro título internacional do novo Maracanã. Para isso, os dois times têm desfalques para logo mais.

Flamengo

Este mês de fevereiro está sendo especial para o Flamengo. Depois de conquistar a Taça Guanabara no último sábado (22), o elenco ganhou folga carnavalesca. Agora, na volta às atividades, o treinador Jorge Jesus precisa voltar a pensar na dor de cabeça: Rafinha, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão lesionados, sendo dúvidas para a finalíssima de logo mais. No entanto, o lateral-direito Rafinha é o que mais tem chance de entrar em campo. Em contrapartida, Arrascaeta retorna à disponibilidade após ser poupado contra o Boavista.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Independiente del Valle

Também treinado por um europeu, o del Valle tem visa a Recopa como principal objetivo de título do semestre. O técnico espanhol Miguel Angel Ramirez poupou parte de seus titulares na última rodada do Campeonato Equatoriano, mas ainda assim derrotou a LDU por 3 a 2. E para esta quarta (26), a principal dúvida é o lateral-direito Landazuri, que se lesionou no primeiro jogo de 2020, tanto é que já foi baixa no jogo de ida contra o Flamengo.

Provável escalação do Ind. del Valle: Pinos; Sánchez, Schunke, Segovia e Caicedo; Pellerano, Faravelli, Guerrero e Franco; Murillo e Torres. Técnico: Miguel Angel Ramirez.

Arbitragem

Árbitro principal: Fernando Rapallini (ARG)

Assistente 1: Diego Bonfa (ARG)

Assistente 2: Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Invencibilidade equatoriana x Superioridade brasileira

Em cinco jogos na Recopa Sul-Americana, as equipes do Equador ainda perderam. São cinco partidas: três vitórias e duas derrotas. A LDU, campeã da Libertadores 2008, venceu o Internacional de Porto Alegre, campeão da Sul-Americana 2008, nos dois jogos em 2009 (1 a 0; 3 a 0). No ano seguinte, a mesma LDU, então campeã da Sul-Americana foi novamente campeão da Recopa ao bater o Estudiantes-ARG (2 a 1; 0 a 0).

O Brasil é o país com mais títulos da Recopa. Em 27 edições, os times brasileiros venceram 10: São Paulo (1993 e 1994), Internacional (2007 e 2011), Grêmio (1996 e 2018), Cruzeiro (1998), Santos (2012), Corinthians (2013) e Atlético-MG (2014). Confira o ranking: